Dueños de trufi preparan marcha contra la Alcaldía

Para el miércoles está prevista la caravana de protesta de los propietarios de autos y de minibuses que prestan servicio de trufi a los barrios más alejados de la capital y a las diversas poblaciones provinciales, en protesta porque la Alcaldía no deroga la ordenanza 008/93 la que prohíbe el transporte de pasajeros en vehículos menores de 21 espacios y porque el sector no ha sido tomado en cuenta para aportar en la elaboración de la nueva ley de transporte.



David Alanoca, dirigente de la Federación Departamental de Transporte Trufi, reveló que la marcha se concentrará en inmediaciones del mercado modelo del Plan Tres Mil, enfrente del cañaveral de San Aurelio, hasta las oficinas de Tráfico y Transporte, situadas en el tercer anillo externo y avenida San Aurelio, que sigue impidiendo el ingreso de los minibuses provenientes de otros municipios a las antiguas paradas, perjudicando la economía del sector.



Asimismo, Alanoca dijo que la próxima semana la marcha de protesta será en oficinas del Concejo Municipal porque considera que no les dio oída a sus pedidos.



La federación de trufis está conformada por 32 instituciones que acogen a 18.000 motorizados en el departamento.