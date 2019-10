Vecinos de Urbarí temen por la Plaza de la Paloma

La Plaza de la Paloma ubicada en la avenida Barrientos del barrio Urbarí está movilizando a los vecinos de la zona luego de que la Alcaldía presentara un proyecto para cerrarla y achicar el circuito que hay para correr.



Según una denuncia en Facebook, el municipio socializó un proyecto que ya está adjudicado pese a no tener la firma de los vecinos.



Sin embargo, ya se iniciaron las obras por lo que los habitantes de la zona convocaron a una reunión este jueves a las 8 de la noche en la Plaza de la Paloma para debatir el futuro de ese espacio verde. "El municipio tiene que hacer caso a lo que diga el barrio", indicó Fede Morón, vecino de Urbarí, en su cuenta de Facebook.



EL DEBER ser contactó con la comunicadora de la Alcaldía, quien manifestó que se pronunciará al respecto en el transcurso del día.



Otras convocatorias



Para este miércoles 9 de marzo, está prevista una marcha que partirá de la plazuela del Estudiante al Concejo Municipal, para denunciar que "no están haciendo bien las cosas y están depredando no solo los árboles, sino hasta nuestro derecho al aire sano, al verde, a la naturaleza, a la vida", publica en las redes sociales la comunidad Periodista Virtual.