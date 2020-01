El TSE busca cómo difundir los perfiles de los aspirantes

El Tribunal Supremo Electoral busca la forma que los candidatos a la elección judicial de diciembre puedan exponer más sus planes de trabajo, sin entrar en la propaganda.



La presidenta del TSE, Katia Uriona, informó que se hará una campaña de difusión del alcance de los órganos, sus competencias y funciones, se hará una campaña de la forma de votación y se difundirán los perfiles y méritos de los postulantes”, explicó.



Hasta el 30 de junio el TSE terminará una ronda de consultas realizadas en todos los departamentos, que reunió elementos para diseñar el reglamento de difusión sobre la base de que en el marco de la ley se quitaron las restricciones para que los candidatos participen en debates en medios y foros de diversa índole.



“Hay una amplia demanda en los talleres, que no debería abocarse solo a la trayectoria, dónde estudió y dónde trabajó, porque se necesita escuchar la voz de los postulantes respecto a cuál sería su propuesta para presentar su perfil, siempre que no se convierta en propaganda; sin inducir el voto”.



La presidenta aclaró que el documento aún no está terminado, “así que lo planteo como demanda de la población, está en construcción”.



En este proceso, el TSE anima la habilitación de espacios, como foros, universidades, “donde cada candidato explique por qué se postula y qué espera de su función específica”. En la anterior elección judicial, los candidatos no podían aparecer ni debatir.

Lo que no se permitirá es que los candidatos inviertan en spots para difundir. “Los medios deberían ayudar a generar también estos espacios de debate para que tengan una difusión masiva”.