Un taxista fue detenido tras un incidente con Schamisseddine

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Luis Murillo, informó que este miércoles se produjo un incidente entre la concejala electa por UCS, Rosario Schamisseddine y un taxista. De acuerdo con la autoridad policial, la política sentó la denuncia por discriminación contra la mujer por presuntos insultos que realizó el chofer en su contra.



Sin embargo, el taxista, que fue arrestado y se encuentra en celdas de la Felcv, asegura que la concejala electa, supuestamente se encontraba conduciendo su vehículo en contrarruta.



La fiscal que está a cargo de la investigación, Rosa Rivera, a tiempo de confirmar la detención del taxista, aseguró que ambas personas tuvieron un cruce de palabras tras un incidente de tránsito y que el caso no corresponde a la Felcv, sino más bien a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



“El taxista está en calidad de arrestado por la Felcv. Sin embargo este caso no corresponde a nuestra autoridad, vamos a trasladar el caso a la unidad que corresponda. No compete a la Felcv porque está dentro del código penal y no dentro de la ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), explicó la fiscal Rivera.



EL DEBER intentó comunicarse con Rosario Schamisseddine; sin embargo su teléfono celular se encontraba fuera de servicio.