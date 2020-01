Pizarro gana demanda a San José

El ex defensor de San José, Limbert Pizarro, cobró del club orureño la suma de Bs 48.322,41 (6942 dólares), por concepto de beneficios sociales. El montereño le ganó la demanda al club orureño mediante la justicia ordinaria.

El zaguero llegó a San José en 2007 y estuvo hasta la gestión 2010. Pizarro se amparó en la norma laboral para demandar a San José, en un proceso que data desde la gestión del expresidente Wálter Mamani.

Pizarro no pudo cobrar la suma de dinero de forma inmediata, y tuvo que apelar a sacar órdenes de aprehensión contra los presidentes de turno de San José.

Encaró

Desde inicio de semana, el actual presidente Wilson Martínez recibió la orden judicial, pero el directivo santo, en lugar de ocultarse como sus antecesores, decidió encarar la deuda y llegar a un acuerdo con Pizarro para que desista de la acción. Ambas partes firmaron un documento privado en una notaría de la ciudad de Oruro, el martes 14 de junio. El arreglo se hizo público en la cuenta oficial del club.

Los juicios laborales de ex futbolistas no son recientes, puesto que Bolívar tuvo que cumplir otra medida similar que inició su ex capitán Carlos Borja, en 2006. El ex jugador demandó a la academia por 65.000 dólares.