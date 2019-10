Prueba de arma se acerca al crimen de Nisman

La pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo que mató al fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero, deja rastros de pólvora en la mano de quien aprieta el gatillo. Como las manos del fiscal no tenían vestigios de explosivos, sería una señal de que él no disparó la pistola, o que después del tiro alguien limpió la escena.



Esa fue la conclusión que arrojó el barrido electrónico de partículas a la que arribaron los técnicos del Centro de Investigaciones de Salta, ocho meses después de que lo pidiera la jueza Fabiana Palmaghini. Sin embargo, desde la Fiscalía de Viviana Fein consideraron que el resultado “no es concluyente”.



Los expertos han reproducido las condiciones del disparo de la pistola con la que murió Nisman con un maniquí que tenía piel de cerdo en la mano, para buscar algo similar a la piel del ser humano, y han concluido que un disparo debería dejar restos de pólvora en esa mano.



El examen arrojó un resultado distinto a dos análisis previos, a cargo de la Policía Federal y de la Gendarmería, en los que no se detectaron rastros de pólvora en las manos de quien apretó el gatillo.



Cautela en la Fiscalía



El Centro de Investigaciones de Salta envió el lunes los resultados de la prueba a la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, quien remarcó este martes que el barrido no puede ser analizado "de forma aislada".



Según Fein, los peritos destacaron en su informe que los resultados "no se pueden aplicar al hecho traído a estudio porque no pueden recrear ellos la situación".



"No podemos decir con la pericia si se suicidó o lo mataron", dijo la fiscal por radio La Red.



"Prueba concluyente"



Por el contrario, la exmujer de Nisman y querellante en la causa que investiga su muerte, Sandra Arroyo Salgado, aseguró este martes en radio Mitre que se trata de "una prueba concluyente".



"Según me informaron después de la muerte de Nisman, ese tipo de arma deja rastros en el 100% de los casos", aseveró Arroyo Salgado, quien sostiene desde hace meses que el fiscal fue asesinado.



Alberto Nisman, titular de la Fiscalía que investigaba el atentado contra la mutualista judía AMIA en 1994, fue hallado muerto de un tiro en la sien en su domicilio de Buenos Aires el pasado 18 de enero.



La muerte de Nisman tuvo lugar cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos de planificar el atentado contra la AMIA, que causó 85 muertos.



A casi ocho meses de su muerte, la investigación sigue abierta y aún no ha resuelto si Nisman se suicidó o fue asesinado.



La denuncia del fiscal contra la mandataria argentina fue finalmente archivada por la Justicia el pasado mayo. el pasado mayo.



