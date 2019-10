Uru-muratos, nuevos refugiados ambientales por muerte del Poopó

La desaparición del Poopó no solo causó la mortandad de peces que habían este lago, que alguna vez fue el segundo más grande de Bolivia, sino que causó el éxodo de la etnia uru-muratos, que vivieron a orillas del embalse por generaciones.



“El lago era nuestra madre y nuestro padre”, dijo Adrián Quispe, uno de cinco hermanos pescadores cuyas familias vivían en Llapallapani. “Sin este lago, ¿adónde iremos?”, señala un reporte que realizó The New York Times.



El reporte continúa señalando que la desaparición del lago Poopó pone en riesgo la identidad misma de los uru-muratos, la etnia indígena más antigua en la región. Durante generaciones se adaptaron a las conquistas de los españoles y los incas pero parece que no podrán ajustarse al trastorno ocasionado por el cambio climático.



El efecto dominó trasciende a la pérdida del modo de vida de los hermanos Quispe y cientos de otras familias de pescadores, además de la migración de la gente que se vio obligada a dejar sus hogares porque ya no son viables.



Añade que antes de 2014 en Llapallapani existían 3.700 urus, pero gran parte tuvo que abandonar el sitio tras la gran mortandad de peces. Tuvieron que migrar a poblaciones cercanas y dedicarse la extracción en minas de plomo y salinas.



Ellos están luchando por adaptarse; los que se quedaron ganan lo imprescindible como agricultores o apenas sobreviven en lo que solía ser la orilla del lago.



Es difícil explicar la importancia de la pesca para los urus. Cuando le preguntamos a Quispe si se ganaba la vida como pescador, nos devolvió una mirada de extrañeza antes de contestar, básicamente, ¿es que existe algún otro trabajo?.



Los hombres pasaban periodos de hasta dos semanas en el lago, buscando bancos de carachi, un pez gris parecido a una sardina, o de pejerrey, que tenía enormes escamas y crecía hasta alcanzar el tamaño del antebrazo de Quispe..



La temporada de pesca comenzaba en la orilla del lago con un ritual conocido como “la remembranza”.



Quispe y sus hermanos se reunieron una última vez a la orilla del río muerto para llevar a cabo “la remembranza”. Remaron para adentrarse en el lago, como siempre, pero volvieron el mismo día porque no había peces.



Lago moribundo

Milton Pérez, ecologista de la Universidad Técnica de Oruro, dijo a The New York Times que sabían desde hacía décadas que el lago Poopó, ubicado a 3,81 kilómetros sobre el nivel del mar con pocas fuentes de agua, entraba en la definición de lo que llamó un “lago moribundo”. Pero el diagnóstico era de siglos, no años.



El lago Poopó es uno de los muchos lagos del mundo que están desapareciendo por causas humanas. El lago Mono de California y el lago Salton menguaron debido a desviaciones de sus cauces; lagos de Canadá y Mongolia están en peligro debido al aumento en la temperatura.



Generaciones de urus observaron cómo el nivel del agua fue disminuyendo para luego regresar a su nivel anterior, lo que se convirtió en un ciclo predecible. En los noventa, un periodo de sequía consumió el lago hasta reducirlo a tres pequeñas pozas y acabó con las granjas pesqueras durante varios años. Pero poco a poco volvió a su tamaño original.



En el lago crecía un alga llamada huirahuira que era buena para aliviar la tos. Los flamencos eran como una farmacia: además de la grasa rosa para las reumas, las plumas se usaban para bajar la fiebre al quemarse e inhalarse.



La caza de flamencos era en abril, cuando las aves cambiaban de plumaje y se quedaban indefensas.



Pablo Flores, otro pescador uru que se marchó de Llapallapani, comienza su agotador día de trabajo en el Salar de Uyuni. Toma bloques de sal sin refinar, los muele en una pila de su misma altura y los va poniendo en pequeñas bolsas por las que le pagan 25 centavos, por cada una.



“Los urus no están hechos para esto”, exclamó Flores, de 57 años. En su pueblo, Puñaka, era un anciano respetado; alguna vez fue alcalde y la gente que lo conocía de aquella vida todavía lo llamaba anteponiendo la palabra de respeto: don.