Comandante policial no dio la orden de repliegue

El excomandante departamental de la Policía, coronel José Aranibar, no dio la orden de repliegue a los uniformados que estaban en Panduro, frente al bloqueo de los mineros cooperativistas, cuando el exviceministro Rodolfo Illanes fue secuestrado, torturado y asesinado, de acuerdo a la revelación realizada por el fiscal Erland Almanza.



"Hay ciertos indicios, de acuerdo a las declaraciones de testigos y sindicados, que le cargan cierta responsabilidad, como saben el viceministro, en primera instancia, ha solicitado auxilio y que se replieguen los policías y él no ha hecho cumplimiento a dicha solicitud, se tienen las declaraciones de que continuaban el contingente policial en el sector", dijo el profesional de la comisión de investigadores.



El fiscal agregó que "se tiene el informe de que sí (Illanes) se ha logrado comunicar con jefes policiales y uno de ellos es el coronel Araníbar, no ha dio cumplimiento al pedido de repliegue". El viernes deberá presentarse ante el Ministerio Público con su abogado para comparecer.



Aranibar había ingresado a declarar a las 15.35 y salió de las oficinas a las 15.55 evitando declaraciones, ante la insistencia de los medios de comunicación, el coronel dijo que para el viernes debe traer todos los descargos que tiene sobre el caso.



Asimismo, se presentó a declarar el teniente Iván Linares, quien fuera edecán del fallecido viceministro Rodolfo Illanes y su abogado Javier Linares dijo que hasta ahora recibe tratamiento psicológico porque quedó afectado por los sucesos de Panduro.



Almanza detalló que el ayudante de la autoridad asesinada no pudo identificar a los autores del hecho, debido a que era constantemente golpeado. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, también deberá ir a declarar.