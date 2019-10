Los 5 errores publicados por Samuel en Twitter

No es suficiente con borrar un tuit o una publicación, en internet lo que se publica deja huella. Basta con que un usuario haga un "pantallazo" (tomar una foto a la pantalla) y el error quedará guardado para siempre.



Este es el caso de Samuel Doria Medina, al que sus errores en Twitter le han costado varias críticas, no solo del Gobierno, también de los internautas que lo siguen a través de esta red social.



La red Erbol, en su página web, ha señalado cinco de estos errores, en los que ha incurrido el líder de Unidad Nacional.



1. La caída del Tupac Katari



Publicada en una web de noticias falsas, Doria Medina, tomó por cierta una noticia que afirmaba que el satélite boliviano salió de órbita y cayó sobre en un lejano lugar de China y la publicó en su cuenta en Twitter en octubre del año pasado.



La Agencia Boliviana Especial desmintió esta información.

2. El uso de la imagen del papa



En noviembre pasado, Doria Medina no solo usó una frase del papa Francisco para hacer campaña por el rechazo a una nueva reelección presidencial, montó una imagen del pontífice para que en la palma de su mano derecha esté pintado el "No".



La imagen alterada del papa molestó a la iglesia católica y a sus obispos, que reclamaron que no se haga uso inapropiado de su imagen.



3. El "No" cerca de la residencia presidencial



El 16 de enero, Doria Medina compartió una foto que había sido difundida originalmente por una agencia de noticias, en la que se ve una pared en cercanías de la residencia presidencial en La Paz en la que se había pintado el "No". La imagen estaba trucada.



4. La factura falsa



Tres días después, el 19 de enero, Doria Medina publica la fotografía de una factura con un pago oneroso a cambio de un corte de pelo al presidente Evo Morales.



La factura había sido falsificada y difundida en redes sociales, pero antes de verificar su autenticidad fue publicada por el opositor.

5. Una noticia antigua



Doria Medina publicó el 28 de enero en su cuenta en Twitter una noticia sobre una declaración que hizo el expresidente Carlos Mesa en 2008 y que era difundida como reciente. Esto molestó al vocero por la causa marítima y el medio debió salir a aclarar que se trataba de una información tomada de sus archivos.