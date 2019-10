Trump: 'El mundo sería más seguro con Gadafi y Hussein'

El precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump, consideró este domingo que el mundo sería más seguro si no se hubiera acabado con las dictaduras de Muamar al Gadafi en Libia y Sadam Hussein en Irak, y que hacer algo similar con Bachar al Asad tendrá las mismas consecuencias en Siria.



En una entrevista en el programa dominical "Meet the Press", Trump consideró que Irak y Libia se han convertido en un "desastre" desde que Sadam Hussein y Muamar al Gadafi perdieron el poder, y los ataques para derrocar al líder sirio tendrán los mismos efectos.



"No hubiera ocurrido lo que pasó en Bengasi, que solo se trata de una situación que fue terrible", dijo en referencia al ataque contra la misión diplomática de Estados Unidos en Libia en 2012, que causó la muerte de cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador del país norteamericano, Christopher Stevens.



"Hemos gastado dos billones de dólares en Irak, probablemente un billón de dólares en Afganistán. Estamos destruyendo nuestro país", añadió el multimillonario, quien se opuso a la guerra de Irak impulsada por el expresidente George W. Bush (2001-2009).



Trump aseguró no tener nada en contra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, intervenga en Siria para atacar al grupo yihadista Estado Islámico (EI), pero también para ayudar al mandatario sirio a mantenerse en el poder.



Asimismo, consideró que los ataques que han debilitado al régimen de Al Asad son los que han provocado el flujo masivo de refugiados sirios hacia Europa.



"Si nos fijamos en Libia, mira, lo que hicimos allí es un desastre. Si nos fijamos en Sadam Hussein en Irak, mira lo que hicimos allí, es un desastre. Esto va a ser lo mismo", sentenció.