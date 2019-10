Don Omar retoma una gira con Daddy Yankee

El reguetonero puertorriqueño Don Omar dijo estar preparado para el reinicio de su gira de espectáculos, The Kingdom, junto a su colega Daddy Yankee, y su regreso a la actuación al participar nuevamente en la saga de Fast and Furious.



Será este sábado en el legendario Madison Square Garden de Nueva York donde Don Omar y Daddy Yankee, autodenominados el rey y el jefe del reguetón, respectivamente, retomen la gira de presentaciones que iniciaron el año pasado en su isla natal y continuaron con otro espectáculo en mayo en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada (EEUU).



"Nueva York verá lo mejor de la música de Daddy Yankee, Don Omar y de los dos al mismo tiempo", indicó William Omar Landrón, nombre verdadero del artista de 38 años y responsable de éxitos como Dale Don dale, Conteo, Reportense, Dale Don más duro.



El plan de producción de cada espectáculo consiste en cuatro asaltos, al estilo de una pelea de boxeo, para conocer quién es el verdadero rey del reguetón.



En las primeras tres rondas, los artistas interpretan sus éxitos durante 20 minutos cada uno y en la última se van en un "mano a mano" o "tiraera", que es como se conoce a los ataques verbales entre cantantes de música urbana. En la última ronda el público escogería al ganador.



Y mientras Don Omar se preparaba para las presentaciones de la gira de espectáculos viajó a la ciudad estadounidense de Atlanta durante tres días para las filmaciones de la saga Fast and Furious, en la que participan Vin Diesel, Dwayne Johnson The Rock, Michelle Rodríguez, Tego Calderón, entre otros actores.



Indicó que el estar nuevamente en esta película junto a su colega y compatriota Tego Calderón "es una gran experiencia", en referencia a la nueva edición se espera que estrene en los cines en abril de 2017.