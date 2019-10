Qué revela WikiLeaks sobre lo espiado a los tres presidentes franceses

He aquí las principales revelaciones divulgadas el martes por la noche por WikiLeaks a través de los medios de información franceses "Mediapart" y "Libération", según las cuales la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA) espió a los tres últimos presidentes de Francia.



François Hollande



Durante una conversación con el entonces primer ministro Jean-Marc Ayrault, el 18 de mayo de 2012, es decir unos días después de su investidura como jefe de Estado, la NSA indica que Hollande habría "aceptado la realización de reuniones secretas en París para discutir sobre la crisis de la zona euro, y en particular sobre las consecuencias de una salida de Grecia" de la misma zona con el Partido Socialdemócrata alemán (SPD), entonces en la oposición al gobierno de la canciller Angela Merkel.



Ayrault habría manifestado su preocupación por la posibilidad de que Merkel fuera informada, de acuerdo a la nota de WikiLeaks del 22 de mayo de 2012.



Hollande se habría mostrado decepcionado después de su primera reunión con Merkel, calificada de "puramente para el espectáculo" y sin "nada sustancial". Hollande habría señalado también su preocupación por Grecia y los griegos a raíz de la inflexibilidad de la canciller.



Nicolas Sarkozy

("Mediapart" precisa que no es posible "saber hasta ahora si este informe es el resultado de escuchas, de intercepciones o de conversaciones con fuentes norteamericanas"): "El presidente Nicolas Sarkozy considera que es su responsabilidad con Europa y el mundo estar en primera línea y solucionar la crisis financiera. Declaró después que él es el único, dada la presidencia francesa de la UE, que puede lanzarse a la batalla en este momento".



"El presidente (francés) atribuye numerosos problemas económicos actuales a errores cometidos por el gobierno norteamericano, pero, cree Washington, sigue ahora algunos de sus consejos", indica el documento de WikiLeaks, del 30 de octubre de 2008



Sobre la reunión con Obama



La nota del 24 de marzo de 2010 relata un "intercambio" entre el embajador francés en Washington, Pierre Vimont, y un consejero de Sarkozy, Jean-David Levitte, respecto a una futura reunión entre Sarkozy y Barack Obama en Washington: según la nota, Vimont indicó que el presidente francés expresaría "su frustración por el retroceso de Washington sobre la propuesta de acuerdo de cooperación bilateral sobre inteligencia".



Según Vimont y Levitte, el principal escollo es que Estados Unidos piensa seguir espiando a Francia.



Sobre Israel y Palestina



Según la nota del 10 de junio de 2011, Nicolas Sarkozy "ha afirmado el 7 de junio su determinación de avanzar con una iniciativa para reactivar conversaciones de paz directas" entre Israel y los palestinos. Sarkozy se habría planteado incorporar a su iniciativa al presidente ruso de la época, Dimitri Medvedev, o bien dar un ultimátum a Obama "respecto al Estado palestino".



Jacques Chirac



Jacques Chirac "dijo al ministro de Exteriores Philippe Douste-Blazy, el 23 de diciembre (de 2006), que haga lo necesario para asegurarse que el actual enviado especial de la ONU para la aplicación de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad (para que Siria retirara sus tropas de Líbano) sea elegido secretario general adjunto de la ONU".

