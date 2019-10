Evo dice que Mesa quiere ser candidato con el mar y lo acusa de 'doble moral'

El presidente Evo Morales acusó al expresidente y vocero de la causa del Mar, Carlos Mesa, de tener "doble moral" y de querer usar el tema de la reivindicación para ser candidato en 2019. Afirmó que los grupos con los que se reúne el historiado le sugirieron meterse a la causa.



"Carlos Mesa en una reunión de su grupo, antes de que se incorpore al tema del mar, dijo que Evo ganaría la demanda...Estamos informados, somos Gobierno. Si tuviera ética y moral no estaría usando a Evo... No puedo entender su doble discurso con afanes políticos ", afirmó Morales en conferencia de prensa transmitido por Bolivia TV.



El mandatario dijo que Mesa busca ser candidato a presidente usando el tema marítimo y a Evo. "El mundo es chiquito, estamos informados. Es su derecho, no estoy cuestionando, pero cuando decimos que no hay personas imprescindibles nos damos cuenta que clase de discurso tiene", manifestó.



Más temprano, Mesa publicó en su cuenta en Twitter: "Presidente, lo que ha dicho el voto de los bolivianos es que no hay personas imprescindibles, solo hay causas imprescindibles", refiriéndose a los resultados del referendo.



"Usando a Evo y el mar, quiere ser candidato", dijo la autoridad, al decir que "tiene doble discurso y doble moral", al amenazar con renunciar cada semana cuando le tocó asumir como mandatario, tras la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada.



Agregó que los grupos con los que se reúne Mesa le dijeron que se tiene que incorporarse al tema marítimo y reveló que tiene "bronca" contra los indígenas, además de recordar los muertos que existió durante su tiempo en el Gobierno.



"Carlos Mesa en una reunión con su grupo, antes que se incorpore al grupo del mar, dijo el Evo va a ganar el tema del Mar y su gente, su grupo dijo que si él gana, los indios vana hacer historia, si gana el Evo va a ser inalcanzable", declaró en Palacio.



Aseveró que "No están pensando en Bolivia, están perjudicando a Bolivia y una bronca contra los indios, contra el indígena. Estamos informados, somos Gobierno y a veces nos informa la propia gente de esos grupos".



En la víspera Mesa comentó el resultado del referendo, diciéndole a Evo que no hay “personas imprescindibles” y opinando que el voto del "No" a la reelección demuestra la necesidad de “limitar el poder absoluto” de los gobernantes.