Indagación apunta a que Xiomi fue secuestrada por colombianos

Xiomi Morelia Lema Ávila fue denunciada como desaparecida el 5 de mayo. Seis días después apareció en Lima, Perú, pero lo hizo gracias al descuido de la red que la secuestró, lo que provocó que ella pudiera escapar. El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, señaló que las investigaciones apuntan a que un grupo criminal colombiano pretendía llevar a la joven hacia Piura, al norte peruano.

“Me he escapado del camión y me oculté, tenía miedo de que vuelvan y que me llevaran a otra parte, porque a lo que yo tenía entendido, a lo que yo he escuchado, es que nos dirigíamos a Piura”, relató la víctima.

Luego, Xiomi logró trasladarse a Lima y acercarse a la Policía peruana, que la publicó como aparecida. Se estima que este fin de semana retorne a la ciudad de La Paz para reencontrarse con su familia.

“Ella tuvo la suerte de escapar. Se sospecha de algunos colombianos en este caso. Por las investigaciones se conoce que ella tuvo contacto y amistad con personas de esa nacionalidad. La joven, incluso, mantuvo una relación con uno de ellos, estamos investigando. El modus operandi fue ganar la amistad”, relató Quiroga.

La autoridad recalcó que en este caso fue una red internacional de trata y tráfico de personas que operó para que Xiomi llegue a Piura. Se estima que la víctima fue introducida por un paso ilegal.

“Llama la atención que haya salido del territorio nacional, lógicamente fue por un paso ilegal, pero estamos en investigación para verificar ese dato. El tráfico y trata de personas es un delito transnacional y está involucrada más de una persona. Preocupa aunque sea un caso o dos de jóvenes”, informó el viceministro Quiroga.

Fue dopada

Xiomi Lema abordó un minibús vacío y de pronto fue dopada por un varón de contextura gruesa. Despertó en un camión junto a otras tres mujeres. Ella estaba semidesnuda cuando logró escapar y una señora peruana la ayudó a contactar a la Policía y a la embajada de Bolivia en la capital peruana.

“Está en pleno trabajo, coordinamos con la Policía de Perú, lo que ahora interesa es repatriarla, el cónsul en Lima está haciendo los informes a fin de que la Cancillería de nuestro país pueda cubrir los gastos. También la Policía de Perú está tomando datos para dar con esta red internacional de trata y tráfico de personas”, dijo el viceministro Quiroga.



En otro caso, en Lima se detuvo ayer a Fernando Zúñiga Fernández, ciudadano peruano, de 27 años, que registra salidas de Perú hacia Colombia, Ecuador y Bolivia.

Los motivos de los viajes se debían para reclutar mujeres y llevarlas a Perú para explotarlas sexualmente. El individuo fue sorprendido cuando intentaba subir a un vehículo con una menor de edad.

En su domicilio se encontraban otras tres mujeres colombianas encerradas en un cuarto pequeño, según reporta el diario El Comercio.



La principal estrategia para reclutar mujeres menores de edad es a través del Facebook o por anuncios en periódicos ofertando empleos en el exterior como cuidadoras de niñas o empleadas. La mayoría van hacia Perú.