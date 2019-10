Juez tendrá dos procesos por la 'videoextorsión'

El Consejo de la Magistratura de La Paz anunció ayer que el juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, será procesado por corrupción en la vía penal y por faltas gravísimas en el ámbito disciplinario, con lo que se da por descontado que será suspendido de su cargo.



La situación de Barrientos se complica, porque el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Carlos Berríos, pidió su renuncia de manera verbal y escrita.



Un video que fue difundido por el Ministerio de Transparencia muestra al juez mientras, supuestamente, extorsiona a la madre de un imputado por abuso deshonesto a la que pide $us 15.000. Pero luego de las lágrimas y ruegos de la señora, le solicita que deposite $us 3.000.



El despacho del juez fue intervenido por una comisión del Consejo de la Magistratura encabezada por su presidenta, en la que hubo una interpelación al magistrado, y luego se le notificó que será procesado por faltas gravísimas, con lo que puede ser destituido, además con el proceso penal en marcha.



“Ya he manifestado mi intención de que me notifiquen. Asumiré mi defensa y, obviamente, acreditaré la inocencia en todo el sentido de la palabra. Hoy me mandaron una copia del video a mi celular, más de eso desconozco”, señaló el juez acusado.



Cuando los representantes del Consejo de la Magistratura le consultaron sobre el video, él admitió: “Es mi persona”.



En las imágenes, el juez pide supuestamente el depósito de $us 3.000. “Lo que se aclaró en el mismo video a la señora es que cuando quería el cambio de la figura del delito, se le dice textualmente que la calificación de estupro es de seis años y lo que se le dice, si hubiera estado en esa calificación, la pena, en caso de existir un procedimiento, se habría reducido a tres años o en su defecto, a dos. Se malinterpretó tres años con tres mil dólares”, explicó el juez. Luego negó que hubiera pedido coima.



“En cuanto a supuestos no declararé, estaba el otro juez técnico, Jorge Viscarra (a quien en determinado momento convoca a la reunión con la señora). En ningún momento se solicitó dinero, es más, jamás se ha hecho efectivo ningún tipo de remuneración, señaló.



La presidenta del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi, explicó que la denuncia y el video confirman “una falta gravísima. De acuerdo a procedimiento y a la Ley de Organización Judicial, hay términos y plazos por cumplir. Formalizaremos y el juez disciplinario determinará que se lo suspenda, luego de un proceso que por nuestros procedimientos tienen plazo de dos meses”.



Pero, al mismo tiempo, confirmó que el Consejo de la Magistratura presentará la denuncia y se constituirá en parte acusadora ante la Fiscalía.



Desde Sucre, el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, pidió la renuncia del juez paceño para que asuma su defensa