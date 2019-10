Así siguieron a Sean Penn y Kate del Castillo antes de la cita con 'El Chapo'

Los encuentros que tuvieron Sean Penn y a la actriz Kate del Castillo en México quedaron registrados y las imágenes, supuestamente tomadas entre septiembre y octubre del año pasaddo, fueron publicadas por el periódico El Universal, este martes.



El diario dice que, según los archivos oficiales, los agentes mexicanos estaban monitoreando a la actriz desde su primer encuentro con los abogados de Guzmán en Guadalajara el 16 de junio.



En las imágenes (ubicadas en la parte superior de la nota) se puede ver a Penn y Del Castillo llegando a un aeropuerto de México y saludando a las personas que los llevarían en una avioneta al encuentro con "El Chapo" Guzmán.



El encuentro del narcotraficante con los actores fue clave para los investigadores. Lo que la Procuraduría General de la República (PGR) intenta determinar ahora son las condiciones para la entrevista y si llegaron a algún acuerdo.



"La acusación en su contra (de Penn y Del Castillo) podría ser desde algo muy pequeño, como podría ser el delito de encubrimiento, hasta algo muy grande. Por el momento no lo puedo decir, porque no hemos trabajado, aunque se tiene avanzado; hemos recibido mucha información, [pero] no tenemos realmente ningún hecho conducente, y esto lo voy a poder precisar cuando se consigne ante el juez, si es el caso", manifestó Arely Gómez, titular de la PGR citada por Infobae.