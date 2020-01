“En Bolivia el gran reto de las compañías de seguro son las pymes”

En diciembre del año pasado Jorge Hugo Parada (34) asumió la gerencia general de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas. Su gran objetivo es pasar de tener aseguradas hoy en día 530 pequeñas y medianas empresas (pymes), a asegurar 5.000 en los próximos cinco años.



¿Qué planes tiene para la compañía?

Lo primero que estoy haciendo es replantear la planificación estratégica. Tenemos una planificación a 2018 y ahora estamos reencarando una replanifiación con mi visión a 2020.

En esta replanificación, ¿Qué lugar ocupa Santa Cruz en el contexto nacional?

Para la compañía, y el grupo, Santa Cruz es la plaza principal, ya que concentra el mayor porcentaje de la torta del mercado nacional y consideramos que lo va a seguir siendo por los próximos cinco años.



¿Qué porcentaje del mercado asegurador concentra Santa Cruz?

Del total de la torta nacional, Santa Cruz representa el 35% general de seguros. Que más o menos tiene relación con la economía. Para Nacional Seguros representa el 70% de los negocios de nuestra compañía.



¿Cuáles son sus perspectivas para este año?

Para este año y para los próximos cuatro a cinco, veo unas perspectivas muy positivas. Primero, porque se va a dar una importante inversión pública, según el plan del Gobierno y este dinero va a estar destinado a infraestructura y toda construccción va de la mano con los seguros. Por otro lado, la penetración del seguro en Bolivia es muy baja, lo que representa una gran oportunidad para crecer.



¿Cómo ha evolucionado el mercado del seguro en los últimos cinco años?

El mercado asegurador ha crecido encima de los dos dígitos, estamos hablando del más del 10%, unos años 10% y otros 12%. Creemos que este año, por la información que tenemos hasta noviembre de 2015, el mercado asegurador va a crecer entre un 12 y 13%.

¿Cuántos asegurados hay actualmente en Bolivia?

En Bolivia estimamos que los seguros de personas no superan el 1% de la población; es decir, 100.000 personas están aseguradas. En cuanto a vehículos, calculamos que entre un 10 y 15% del parque automotor debe estar asegurado, unos 150.000 motorizados.



¿Las firmas han acompañado la dinámica del sector?

Se han vuelto más conscientes, pese a que solo el 20% de las empresas registradas en Fundempresa (más 270.000 empresas) tiene seguro. Las grande compañías como las petroleras, las telefónicas y los bancos sí están aseguradas, pero no las pymes, que son nuestro gran reto.



¿Cómo piensa ‘seducir’ a las pymes?

Primero, internamente estamos encarando una reestructuración orgánica, en la que estamos promoviendo una línea específica que se va encargar de ‘atacar’ a las pymes ¿por qué una línea específica? porque atender pymes es diferente a negociar con grandes industrias. El trato al cliente y los procesos son distintos.



¿Cuántas pymes pretende asegurar hasta 2020?

Hasta 31 de diciembre de 2015 tenemos 530 pymes aseguradas. Nuestro objetivo es llegar a 5.000 pymes; es decir, multiplicar por 10 la cantidad de pymes aseguradas. Las pymes son el 85% de las empresas del país, asegurar a 5.000 no es un reto imposible.