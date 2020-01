Freddy Larrea Melgar: “Persona que no esté comprometida con la institución, se tendrá que ir”

Freddy Larrea, fiscal que hizo carrera en la unidad antinarcóticos y que en mayo del año pasado fue delegado para conseguir información sobre el escándalo de los papeles de Panamá, desde ayer asumió como la máxima autoridad del Ministerio Público en Santa Cruz, departamento que lo vio nacer en 1974, en Mutún, Puerto Suárez. Pide a sus colegas evitar cualquier tipo de injerencias y asegura que los que no estén comprometidos con la institución deberán irse.



¿Cúal es la tarea prioritaria que pretende desarrollar en sus nuevas funciones?

Dar un buen servicio a la sociedad, poder llegar a las provincias, a los lugares más lejanos donde las personas, por su condición o sus escasos recursos, no tienen acceso a la justicia. Esta función es una labor prioritaria, hacer ese servicio, prestar esa labor solidaria.

Por otro lado, también tenemos que encarar de forma frontal la lucha contra la corrupción y sin ningún miramiento, porque hemos visto la desazón y la desconfianza de la gente por la justicia. Se tiene que hacer un cambio profundo y tenemos que combatir de forma frontal la corrupción. Es necesario que nuestros fiscales asuman el rol de verdaderos directores funcionales de la investigación, hemos podido ver que hay algunas falencias en la conducción de la investigación, porque no hacen una investigación estratégica, metódica. Estos son algunos de los muchos retos que se tiene que asumir en la Fiscalía.

Usted en su discurso pidió evitar la injerencia, ¿a qué tipo de injerencia se refiere?

Cuando nos referimos al tema de las injerencias es un mensaje que damos en lo institucional, es que nosotros tenemos un orden jerárquico, solo nos debemos a la Fiscalía General, a la Constitución Política del Estado y al cumplimiento de las leyes, por lo tanto no tenemos por qué atender algún tipo de peticiones u obedecer algún tipo de interés particular.



¿Esto que menciona es una actitud común en la Fiscalía que ahora dirigirá?

No, no es común, pero es el mensaje que se da. Prueba de ello es que nosotros tenemos como institución un instructivo que prohíbe estas cosas.



¿Se retirarán fiscales por estas situaciones?

Se hará un análisis y una evaluación, en función de esto se tomarán las decisiones.



¿Nadie tiene que sentirse con el cargo seguro en la Fiscalía Departamental?

Persona que no esté comprometida con la institución, lamentablemente se tendrá que ir de la Fiscalía