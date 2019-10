Justicia boliviana remite a Perú el caso Belaunde

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió remitir a Perú la solicitud de libertad irrestricta presentada por la defensa del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio. La Cancillería del vecino país deberá analizar ese pedido.



"No hay una decisión de fondo, no podemos tomarla porque es un simple trámite, solo es un memorial acompañada de una fotocopia sin legalizar, eso tiene que venir por cancillería en su caso, ese memorial lo trasladamos al Perú", afirmó el presidente de esa instancia, Jorge Von Borries.



La autoridad detalló que la documentación será enviada mediante la embajada peruana en La Paz porque ese Gobierno debe tener "un conocimiento" de ese trámite, hecho que deja en suspenso una decisión al respecto.



"Ellos ya dirán es, no es, contestamos esto u otro, mantenemos, bueno eso ya sale de nuestro alcance. Cuando se presenta un memorial hay que hacer conocer a la otra parte y la otra parte es el requirente, el gobierno del Perú y el conducto son las cancillerías y embajadas", dijo el presidente del Tribunal en declaraciones a radio Fides.



Los datos indican que el empresario ingresó al país el pasado primero de diciembre en la noche por Desaguadero, se trasladó a Santa Cruz y retornó a La Paz donde compareció ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) sobre su solicitud de refugio político.



La Conare rechazó su solicitud, mientras que la Corte Suprema de Justicia también negó el pedido de extradición y hasta este viernes su defensa deberá presentar la apelación, regular su situación migratoria o buscar salir a un tercer país.