Facebook avisará a usuarios si gobiernos los están vigilando

La red social Facebook notificará a sus usuarios si tiene "fuertes sospechas" de que sus cuentas pueden haber sido interferidas "por actores respaldados por gobiernos", indicó ayer Alex Stamos, jefe de seguridad de la empresa.



La notificación, que aparecerá cuando el usuario quiera acceder a la red social, dará el aviso con la siguiente frase: "Creemos que su cuenta de Facebook y otras en internet pueden ser objetivo de un ciberataque por parte de actores respaldados por gobiernos".



Stamos explicó en un blog de Facebook Security que en el caso de ver el mensaje, se aconseja iniciar la opción "Aprobación de acceso" que envía un nuevo código de seguridad que debe ser introducido cada vez que se quiera acceder a la cuenta desde un nuevo aparato o navegador.



"Hemos decidido mostrar este aviso adicional si tenemos la fuerte sospecha de que un ataque puede haber sido iniciado por un Gobierno. Hacemos esto porque creemos que este tipo de ataques tienden a ser más avanzados y peligrosos que otros", agregó el jefe de seguridad de Facebook.



La red social, que tiene registrados ya más de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, no ofreció más detalles acerca este tipo de ataques ni si especificaría en concreto qué Gobierno se encuentra detrás de ellos.



‘Hackers’ al ataque



La mayor preocupación de Facebook son los hackers o ladrones de datos en el internet. Estos grupos clandestinos robaron nombres de usuarios y claves de casi 2 millones de cuentas en Facebook, Google, Twitter, Yahoo, y otras firmas.



La fuga se debió a un software malicioso instalado en un número no especificado de computadoras en todo el mundo, de acuerdo con investigadores de la firma Trustwave. El virus capturó los accesos para entrar a sitios clave en el último mes y envió esos datos a un servidor controlado por hackers.



Los investigadores de Trustwave rastrearon el servidor y lo localizaron en Holanda. Descubrieron accesos comprometidos en 93.000 sitios de internet incluyendo: 318.000 cuentas de Facebook; 70.000 cuentas de Gmail, Google y YouTube; 60.000 cuentas de Yahoo; 22.000 cuentas de Twitter; 9.000 cuentas de Odnoklassniki (una red social rusa); 8.000 cuentas de ADP; y 8.000 cuentas de LinkedIn.



"No tenemos evidencia de que hayan entrado a estas cuentas, pero probablemente lo hicieron", dijo John Miller, un gerente de seguridad en Trustwave.



Facebook y Twitter dijeron que han estado renovando claves para todos sus usuarios comprometidos. Google, Yahoo, ADP y LinkedIn no dieron respuesta inmediatamente.



"Las personas se pueden proteger a sí mismas utilizando Aprobaciones de Login y Notificaciones, en su configuración de seguridad.



Así, recibirán una notificación cuando alguien trata de acceder a su cuenta desde un navegador no reconocido y nuevos inicios de sesión requerirán un código de acceso único generado en su teléfono móvil", explicó un portavoz de Facebook, de acuerdo con un comunicado enviado por JeffreyGroup