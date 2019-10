Cepal destaca liderazgo de Bolivia y Perú en la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó ayer su informe económico anual 2016, donde proyecta que en toda la región la economía se contraerá -0,8% este año. En lo que se refiere a los 10 países de América del Sur, las economías de Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela disminuirán entre -8% y -1,5% en relación con su Producto Interno Bruto (PIB) y destaca el crecimiento económico de Perú (3,9%) y Bolivia (4,5%).



“La capacidad de los países para acelerar el crecimiento económico depende de los espacios para adoptar políticas que apoyen la inversión. Estas políticas deben acompañarse con esfuerzos para cambiar la conversación entre el sector público y las empresas privadas. Aumentar la productividad es también un desafío clave para avanzar en una senda de crecimiento dinámico y estable”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal en Santiago de Chile, durante la presentación del estudio.



Las cifras generales



Según el informe, en 2016 se prevé que seis países muestren una contracción económica en toda la región. Venezuela (-8,0%), Suriname (-4,0%), Brasil (-3,5%), Trinidad y Tobago (-2,5%), Ecuador (-2,5%) y Argentina (-1,5%).



Por otro lado, el crecimiento regional estará encabezado por República Dominicana (6,0%), Panamá (5,9%), Nicaragua, Bolivia (4,5%) y Costa Rica (4,3%).



Reconocimiento



Hace unos días, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, destacó que Bolivia está siendo reconocida a escala internacional como una economía sólida, a pesar del contexto internacional adverso que se viene enfrentando desde 2011 con la caída de los precios internacionales.



“Lo peor de la crisis ya ha pasado y Bolivia ha aguantado gracias a los colchones financieros que, incluso, muchos de ellos ni siquiera se han utilizado hasta ahora”, indicó.



Sin embargo, la proyección de la economía boliviana de la Cepal es de 0,3 puntos porcentuales del cierre 2015 (-0,5%).



El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera destacó que el crecimiento de Bolivia ascenderá a un 5%, pero aclaró que si tuviera salida al océano Pacífico, su Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría en al menos un 2%





La CEPB confía en las mesas de diálogo

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) destacó que los organismos internacionales coloquen a Bolivia con un crecimiento sólido, pero reconoce que el crecimiento será mejor si se refleja en todos los sectores, con la participación del empresariado boliviano.



“Estamos trabajando con el Gobierno en mesas técnicas que espero permitan tomar acciones que consoliden aquello y se apoye a los sectores más vulnerables, a los efectos de la crisis que viven especialmente países vecinos”, dijo el presidente de la CEPB, Ronald Nostas.



Lamentó que en el pasado, si bien el crecimiento fue constante, no se reflejó de la misma manera en todos los sectores empresariales.

“El crecimiento sectorial debería ser lineal al crecimiento macroeconómico. Si no sucede, algo no estamos haciendo bien. Las mesas de diálogo serán un mecanismo para determinar qué debemos hacer”, señaló /MAM

