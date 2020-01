Fiscalía dice que investiga sin distinciones muertes en conflicto con mineros

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró este lunes en Cochabamba que la justicia está actuando de la misma forma en los cinco casos de muerte que se registraron durante la crisis que enfrentó al Gobierno con los cooperativistas.



Cuatro mineros y el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, perdieron la vida la pasada semana en medio de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloqueaban las carreteras.



"Queremos manifestar de manera clara y enfática, desde la Fiscalía General, que todos los hechos que ocurren, en este caso las muertes que han ocurrido en el país van a ser investigadas de la misma manera, con la misma objetividad e imparcialidad", dijo Guerrero en conferencia de prensa.



La primera autoridad del Ministerio Público se encuentra en Cochabamba para coordinar la investigación de dos de los casos de fallecimiento.



Este martes cuatro fiscales se trasladarán a la zona en la que sucedió el conflicto para recabar información y se colecten pruebas y testimonios referidas a la investigación.



Guerrero además adelanto que se convocará en calidad de testigos a periodistas que cubrieron el conflicto al igual que al Defensor del Pueblo, David Tezanos, que estuvo como mediador durante la crisis.



Los casos



En el caso de la muerte del viceministro de Régimen Interior ya se tiene a nueve personas detenidas preventivamente en los penales de Chonchocoro y Patacamaya, y hay otras 18 identificadas que están siendo buscadas para ser aprehendidas.



La situación es distinta en los casos de los otros cuatro fallecidos. No existe ningún aprehendido hasta el momento. El MInisterio Público asegura que es cuestión de tiempo para ver resultados.



"Estamos avanzando en la investigación, no es que no se avance. Mi presencia en Cochabamba es para eso, y si hay que hacer aprehensiones y citaciones se lo hará. No se va a proteger ni encubrir a nadie", señaló Guerrero.