La azafata pide acceso a la póliza de seguro

Ximena Suárez y su abogado acudirán hoy, a las 10:00, a las oficinas de Bisa Seguros a recoger el cheque que la aseguradora le extendió por Bs 99 por concepto de atención médica en Bolivia. La azafata sobreviviente del accidente de LaMia en Colombia ha denunciado, en un video en Facebook, que la aseguradora no le quiso dar una copia de la póliza de seguro, por lo que no sabe a qué atenciones tiene derecho.



Por su parte, su abogado, Carlos Subirana Gianella, dijo que recogerán esos Bs 99 “porque a Ximena le hacen falta” y agregó que su defendida necesita seguir con su tratamiento médico. “Ximena requiere de tratamiento sicológico y recuperación de su tobillo y columna, donde tiene fisuras”.



Además, denunció que Bisa nunca se acercó a ella y que solo un día después de haber denunciado ante los medios de comunicación que no habían cancelado ni siquiera a la Clínica Somer, de Colombia, la empresa pagó la cuenta de $us 11.682.

Incertidumbre

Bisa seguros emitió el fin de semana una nota de prensa informando que ya había cancelado la deuda en Colombia y que “están siguiendo los procesos de atención a las familias damnificadas, de acuerdo a los procedimientos propios del sector y en cumplimiento estricto de los términos del contrato de seguro”.



La azafata denuncia que le informaron que ella no es parte del contrato, por lo tanto no le corresponde tener una copia de la póliza. “Me dijeron que tenía que buscarme un médico, pagar yo y que después me iban a devolver porque no había nadie de la empresa (LaMia) que dé la cara”