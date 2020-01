El Transporte pesado se declara en emergencia

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), informó que el sector se encuentra en emergencia porque no están de acuerdo con el proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y pide la revisión de algunos artículos que vulneran sus derechos.

La Cámara de Senadores ha aprobado el martes 14 de marzo el proyecto de ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que sustituye, junto a la Ley General de la Coca, a la legislación existente en el país contra el narcotráfico

“En esta ley hay artículos que confiscan la totalidad de los bienes, inmuebles, camiones a terceros que no están involucrados con los hechos delictivos. El chofer importa carga que no ve, no pueden corroborar que estén transportando la carga descrita por el consignatario o el importador, no se pueden abrir los contenedores”, explicó Cruz.

Lamenta que bajo este escenario se estaría vulnerando la seguridad jurídica del chofer y recordó que hay un transportista detenido por esta situación, durante el operativo que realizó la Aduana cuando incautó un contenedor con armas de grueso calibre importadas desde EEUU.

El proyecto de ley fue aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores y resta la promulgación por parte del Ejecutivo, y ante esta situación, Cruz pide al Gobierno que pueda rechazarla y devolverla a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el objetivo de que se pueda verificar y corregir algunos artículos observados por Asociatrin.

“Como sector no estamos en desacuerdo de que haya una ley que sancione el tráfico y elaboración de estupefacientes o percusores de sustancias controladas, lo que estamos en desacuerdo es en artículos puntuales de esta ley que vulnera los derechos de los transportistas”, acotó.