Piden no 'torpedear' la elección de vocales

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, pidió a los opositores no "torpedear" la elección de nuevos vocales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El trabajo de la Comisión Mixta de Constitución reiniciará mañana.



"Hemos visto que ya hay algunos intentos de torpedear la labor que se está realizando (...) Ojalá la oposición tenga la madurez suficiente para respaldar esta tarea y si no lo hace, allá ellos, nosotros tenemos como Asamblea la tarea de darle al pueblo un nuevo Tribunal", resaltó en entrevista con la red de medios estatales.



El presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, aseguró que "no están jugando" en el proceso que comenzó con la depuración de más postulantes y explicó que en todas las tareas se busca "consenso" para elegir a las mejores personas.



Montaño agregó que "se usará la mayoría del MAS para responder al pueblo boliviano", "esté o no esté la oposición". Hasta ahora se inhabilitaron a 36 postulantes y 269 siguen en carrera en el Legislativo.