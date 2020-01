El libro de la selva se reinventa y recauda

"The Jungle Book", la reinterpretación del clásico animado de Disney, mostró las garras en su estreno en la gran pantalla y arrasó con 103,3 millones de dólares recaudados este fin de semana en Estados Unidos.

Según los datos publicados hoy por la web especializada Box Office Mojo, la cinta dirigida por Jon Favreau acumula hasta la fecha 293,1 millones en los cines de todo el mundo.



La nueva versión de la célebre obra de Rudyard Kipling, que cuenta con las voces de actores como Bill Murray, Iris Elba y Scarlett Johansson, recupera la historia de Mogwli, un niño criado por una manada de lobos en la selva en donde es aceptado por todos los animales excepto por el temible tigre Shere Khan.



A mucha distancia de "The Jungle Book" se colocó en el segundo lugar de las películas más vistas la comedia "Barbershop: The Next Cut", un filme que también aterrizó este fin de semana en los cines y que ingresó 20,2 millones.



Con un reparto encabezado por Ice Cube, Cedric the Entertainer, Common y Nicki Minaj, la cinta retoma la historia centrada en una barbería que comenzó "Barbershop" (2002) y que tuvo continuación en "Barbershop 2: Back in Business" (2004). En esta ocasión, sus protagonistas se unirán para detener la violencia y promover un cambio en el barrio en el que viven.



Hasta el tercer puesto quedó relegada "The Boss", que recaudó 10 millones de dólares y que hasta la fecha ha sumado en total 44,1 millones.



La actriz Melissa McCarthy protagoniza esta comedia en la que encarna a una despiadada mujer de negocios que, tras ser enviada a prisión por tráfico de influencias, pretende reconvertirse en una gran empresaria.



"Batman v Superman: Dawn of Justice" se colocó en cuarta posición al ingresar este fin de semana 9 millones de dólares, con lo que su recaudación acumulada a nivel mundial asciende ya hasta los 829 millones.