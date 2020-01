Marcia Franco sufre ataque de pánico en la pista del Bailando

Marcia Franco sigue de mala racha. Tras una semana en la que estuvo en sentencia, sufrió una lesión leve y fue atracada, ayer, en plena presentación del Bailando por un sueño, tuvo un ataque de pánico.

Durante ese episodio la paraguaya empezó a llorar desconsoladamente y tuvo que ser atendida por los médicos del reality de Red Uno.

Ya en backstage la paraguaya fue contenida por su pareja, Nelson Gutiérrez, y por sus amigos del reality. "Yo no me olvido la coreografía, yo me la sabía bien. No sentía mis piernas, mi cuerpo, te lo juro", repetía Marcia a Arlinson, su compañero de baile.

Mirá el video: