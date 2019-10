El sueño de las princesas en el baño hecho realidad

Cuesta de creer, pero ya es cierto. Han creado unas cápsulas para disimular la realidad de ir al baño. Ahora ya se puede defecar con brillos de colores brillantes.



Las pastillas rellenas de purpurina cuestan alrededor de los 425 dólares y fueron creadas por los diseñadores Tobias Wong y Just Another Rich Kid.



El ex concursante gay del reality show "Quien quiere casarse con mi hijo" Juan Carlos Gómez fue quien lo publicó en su cuenta (@jcarlosgool) de Twitter y viralizó la noticia.



“Cápsulas para hacer caca con purpurina. El sueño de las princesas hecho realidad”, escribió en la red social el 19 de diciembre y a la fecha ya tiene más de 900 retuits.