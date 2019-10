Informe dice que Andrea no tenía grado alcohólico

"No se detecta la presencia de alcohol", concluye el examen realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) al humor vítreo de Andrea Aramayo Álvarez, que falleció el pasado 19 de agosto, presuntamente a consecuencia de ser atropellada por su pareja, William Kushner Dávalos.



"El informe es científico y oficial, se ha hecho el análisis al humor vítreo de mi hija y ha detectado cero alcohol, eso significa que la familia de William ha tergiversado, ha mentido para desprestigiar a mi hija de su muerte", señaló Helen Álvarez, madre de la joven.



Conoce más: Cámaras no grabaron qué le pasó a Andrea Aramayo



La documentación, que es parte de la investigación judicial por el delito de feminicidio, descarta lo afirmado por la madre del acusado, Ninón Dávalos de Kushner que Atribuyó a Andrea un grado alcohólico 2.5, señalando que "estaba realmente intoxicada".



"A través del cuaderno de investigaciones hemos accedido al cuaderno de investigación que le hicieron en la Clínica del Sur y ahí también se mostraba que había un grado mínimo de alcohol en la sangre, pese a que se le practicó el examen cuando ya tenía muerte cerebral", agregó la mamá de Andrea.



Lee también: Auto de Kushner no tiene huellas dactilares de Andrea



La joven profesional perdió la vida hace más de tres semanas, cuando presuntamente fue atropellada por su exnovio, William Kushner, al salir de un bar de Sopocachi. El caso todavía es investigado por el Ministerio Público.



Informe del IDIF:,