Papa a negociadores de París: "Es ahora o nunca"

El papa Francisco dijo hoy que el mundo está "al borde del suicidio" a causa del cambio climático e instó a los líderes que se reúnen en la cumbre de París (COP21) a alcanzar un acuerdo porque, en su opinión, es "ahora o nunca".



"No estoy seguro, pero puedo decir que es ahora o nunca más. La primera cumbre creo que fue en Tokio y se ha hecho poco. Cada año los problemas son más graves", dijo el papa durante el vuelo que le trajo de vuelta de su viaje a África según informa "La Stampa" El pontífice afirmó tener "confianza en estas personas, para que hagan algo".



"Espero que sea así y rezo por ello", concluyó Jorge Bergoglio, muy concienciado sobre esta cuestión, que le ha llevado a publicar la encíclica "Laudato Sì", dedicada enteramente al medio ambiente.



París acoge desde este lunes una cumbre sobre el cambio climático en la que durante once días se buscará un acuerdo que frene el calentamiento global y sustituya al Protocolo de Kioto de 1997.



A esta cumbre, bajo presidencia de Francia, asisten jefes de Estado o de Gobierno de 195 países, entre ellos los socios de la Unión Europea (UE), que buscarán un acuerdo global sobre el cambio climático para que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a finales de siglo (frente a los 2,7 grados que implicarían las contribuciones actuales).