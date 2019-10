¿Por qué hablan de 'golpe' tras la salida de Dilma?

"Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es "impeachment", es golpe", dijo Dilma al ser suspendida del cargo de presidenta de Brasil por votación en el Senado.



¿De qué se acusa realmente a Dilma? ¿Cuáles son los delitos? ¿Por qué alguna gente dice que fue un golpe? Son algunas de las preguntas que surgen tras la marea informativa originada en Brasil durante las últimas semanas.



Dilma está "en boca de todo el mundo" por supuestos sobornos de la estatal Petrobras, ocultar cuentas bancarias en el exterior, entre otros. Pero nada de eso está en tela de juicio ahora.



El motivo real de su destitución se debe a una acusación en el Congreso por haber violado normas fiscales y "maquillar" el déficit presupuestal del país. Según explica el periódico La Nación, el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno está prohibido por una ley de Responsabilidad Fiscal.



Rousseff niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición y alega que nunca firmó ninguno de los actos por los que se le denuncian, por lo tanto no habría pruebas que la impliquen en ningún crimen que justifique el impeachment (nombre que se le da al proceso de destitución de un presidente), explica la cadena británica BBC.



Destitución



El Senado -con 55 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones- aprobó el impeachment contra la Roussef que deberá enfrentar un juicio político y queda por tanto suspendida del cargo durante seis meses, según el reporte de agencias como EFE y AFP.



En ese tiempo, la justicia brasileña debe investigar si ella y su partido realizaron maniobras fiscales irregulares en 2014 y 2015.



¿Qué pasará ahora?



Pasado ese tiempo, el Senado votará si a cometió o no el crimen de responsabilidad que le imputan. En caso de ser condenada por al menos dos tercios de los senadores, Rousseff será definitivamente destituida y Michel Temer la reemplazará hasta el fin del mandato. Si el impedimento es rechazado, Rousseff reasumirá la Presidencia.