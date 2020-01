China condona deuda a Bolivia y anuncia créditos

El canciller de China, Wang Yi, confirmó un crédito de $us 4.850 millones para 11 proyectos carreteros en Santa Cruz, Beni, La Paz y Cochabamba. El anuncio fue hecho este jueves en un encuentro que sostuvo con el mandatario Evo Morales y miembros de su gabinete.



Además, la autoridad del gigante asiático, volvió a ratificar la colaboración de su país con los demás proyectos que están en etapa de construcción y prefactibilidad. Entre las obras principales, están por ejemplo, la construcción del aeropuerto Hub Viru Viru en Santa Cruz y el tren Bioceánico.



El presidente Evo Morales informó también, la condonación de 5 millones de yuanes (unos 813.873 dólares) a favor de Bolivia. "Nuestro hermano canciller no vino con las manos vacías", manifestó Morales.



La autoridad china llegó a La Paz esta madrugada. A su arribo a la Plaza Murillo fue recibido en puertas de Palacio, por el presidente Morales y el canciller David Choquehuanca.



Durante la reunión, Morales regaló a la autoridad china, un busto tallado en madera, de la heroína indígena Bartolina Sisa y el Libro del Mar. Yi le obsequió un arte en madera, con la figura de un águila. También se le entregó el Cóndor de los Andes, gesto que el ilustre visitante agradeció.



Se tiene previsto que la autoridad china viaje a la localidad de Huatajata, a las riberas del Lago Titicaca, donde compartirá un almuerzo con el canciller boliviano.



En la reunión también participan otros ministros de Gobierno como el ministro de minería César Navarro; el ministro de Planificación, René Orellana; el ministro de Obras Públicas, Milton Claros; el ministro de deportes Tito Montaño; el ministro de Gobierno Carlos Romero y la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Noemí Villegas.

El busto de madera que le obsequió Morales

Los créditos y proyectos con China



Hasta el 31 de agosto de esta gestión, la deuda pública de Bolivia con

China alcanza el 8,84% ($us 606,4 millones) del total de la deuda externa, que llega a $us 6.853,8 millones, según los datos proporcionados por el estatal Banco Central de Bolivia (BCB).



En octubre del año pasado, el Gobierno anunció el compromiso de la china Eximbank de otorgar un financiamiento de $us 7.400 millones al Estado boliviano, principalmente, para proyectos carreteros y ferrovías.

Con esos créditos, según el vicepresidente Álvaro García Linera, en los próximos años la deuda externa total llegaría hasta un 35%, que estará “dentro del parámetro de luz verde de endeudamiento” del país.



Al 31 de agosto de 2016, la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 6.853,8 millones. En porcentaje del PIB, representó el 19,4%, muy por debajo del límite internacional del 50% definido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).



Uno de los proyectos que Bolivia lucha para que se ejecute es el corredor bioceánico. Morales, según una fuente de Cancillería, mostrará hoy a Yi los beneficios del proyecto.

