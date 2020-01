Mandy Moore revela que su madre y hermanos son homosexuales

Este año, Mandy Moore regresó a la televisión en la serie This Is Us. Ahí, la artista interpreta a Rebecca, madre de una familia no convencional con tres hijos: uno afroamericano adoptado, una niña con obesidad y otro que odia a sus hermanos.Su papel no está muy lejos de lo que le ha tocado vivir, pues en una reciente entrevista afirmó que su familia es “la menos tradicional”, ya que su madre y sus hermanos son homosexuales."Nunca he hablado sobre esto, pero mis padres están divorciados. Mi madre dejó a mi padre por una mujer." aseguró Moore. "Y mis dos hermanos son gays".Para la estrella de 32 años, la separación y la sinceridad en la orientación sexual de sus familiares no afectaron su crianza, ya que sus padres se empeñaron en darle la mejor formación. "Todos son mucho más felices, más ricos y más realizados siendo quienes en realidad son", indicó.