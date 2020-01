Los bolivianos son los que más tributan por lo que perciben

Se habla de que en Bolivia existe terrorismo tributario, dando a entender que en nuestro país la Administración Tributaria estaría ejecutando medidas en contra de los contribuyentes, excediendo sus facultades legales, con la única finalidad de incrementar las recaudaciones. En lo personal no creo que esto sea cierto, pero al escuchar reiteradamente la frase en varios encuentros académicos y profesionales, me indujo a efectuar algunas reflexiones al respecto.



Según el diccionario de la Real Academia Española, el término terrorismo implica una “sucesión de actos de violencia ejecutados con el fin de infundir terror”, mientras que terror es definido como el “miedo muy intenso”. No existe una definición precisa del término terrorismo tributario, pero podemos señalar que se trata de “acoso, hostigamiento o persecución constante de parte de la Administración Tributaria hacia los contribuyentes, con la finalidad de incrementar las recaudaciones tributarias”.



Estas definiciones permiten ratificar de que en el país no se vive el supuesto terrorismo tributario al que de forma permanente se hace referencia, ya que no se trata de actos de violencia que ejecute la Administración Tributaria en contra de los contribuyentes con el fin de infundir terror, sino de procesos de fiscalización efectuados conforme a las facultades previstas por ley, con la finalidad de verificar si los contribuyentes cumplieron con sus obligaciones.



Sin embargo, la percepción ciudadana es muy distinta; la mayor parte de los contribuyentes se siente que es objeto de una persecución tributaria en la que se están vulnerando sus derechos. Esta percepción puede tener algunas explicaciones. Según estudios de la OCDE, Bolivia es el cuarto país de Latino América en el índice de presión tributaria (la relación entre la recaudación tributaria y el PIB de cada país). De acuerdo con estos mismos estudios, en los últimos años nuestro país ha ido incrementando de modo considerable la presión tributaria.



Si bien esta estadística resulta positiva para la Administración Tributaria, desde la perspectiva del ciudadano común no es tan favorable, ya que implica que los ciudadanos bolivianos son de los que más contribuyen en relación a los ingresos que perciben.

Este escenario no es el mejor. No es bueno para los contribuyentes sentirse hostigados, pero tampoco es bueno para la misma Administración Tributaria porque un mal clima respecto al pago de los impuestos, a la larga, generará una disminución de la recaudación tributaria, al margen de generar un desgaste en la imagen del Gobierno.



Por ello propongo replantear la relación jurídico tributaria, partiendo de lo siguiente:

1. Respeto al principio de presunción de inocencia del contribuyente. No es correcta la indiscriminada depuración que se hace a las facturas de compra presentadas por los contribuyentes, únicamente deberían depurarse las facturas que no se originaron en transacciones efectivamente realizadas, interpretando de forma más amplia el concepto de ‘vinculación’.

2. El respeto al debido proceso del contribuyente, tanto en las notificaciones como en la aplicación de la normativa tributaria. No es legal aplicar retroactivamente las modificaciones al término de prescripción tributaria efectuadas en la gestión 2012, a actos que se habían perfeccionado anteriormente.

3. No se debería aplicar las multas ni sanciones al contribuyente cuando los errores se originaron en la propia Administración Tributaria.

4. Se debe ampliar la carga tributaria a todos los ciudadanos del país que realicen actividades económicas.



Es bueno tener presente que a nadie le gusta pagar impuestos, por ello que las políticas estatales están dirigidas a crear conciencia tributaria en los ciudadanos, la cual no solo se construye con publicidad y propaganda, sino demostrando en forma transparente en qué se invierten los ingresos y, principalmente, respetando los derechos de contribuyentes que cumplieron a cabalidad con sus obligaciones tributarias.