Profesor chino es estrella en las redes por 'Gaokao'

Sin ser una estrella del pop, Liu Jie cuenta en China con millones de fans adolescentes y gana hasta 40.000 euros al mes gracias a las miles de reproducciones de sus vídeos, en los que ofrece cursos en línea antes de la prueba Gaokao de acceso a la universidad.



El profesor de física Liu Jie forma parte de los maestros convertidos en famosos de internet en China gracias a la insaciable demanda de apoyo escolar en el país.



Internet se ha convertido en una verdadera industria nutrida por el estrés y las presiones parentales ante el Gaokao, una prueba de acceso a la universidad que pone en juego el futuro de nueve millones de estudiantes.



Las pruebas, condensadas en dos días y altamente selectivas, comenzaron el martes, acompañadas como cada año de una subida de fiebre en todo el país y con policías interrumpiendo hasta la circulación cerca de los centros de examen.



"El gaokao es un asunto muy serio y por ello hay semejante demanda de los cursos en línea", explicó Liu Jie a la AFP después de grabar una lección.



Tras diplomarse en una universidad científica de reputación, Liu ejerció como tutor privado antes de entrar en escena en vídeos educativos, cuyo éxito fue impresionante.



"A menudo, la gente me reconoce por la calle. Los estudiantes persiguen a un profesor conocido como si fuese una estrella de cine", comentó divertido Liu.



"Totalmente inesperado"



Con "aulas" virtuales de capacidad ilimitada, los profesores en línea con más reputación pueden ganar una fortuna.



Miles de millones de internautas aceptan pagar 250 yuanes (33 euros, 37 dólares) para ver de principio a fin una de las clases de Liu Jie, de las que solamente una parte se puede ver de manera gratuita.



Además, Liu puede ganar hasta 300.000 yuanes (40.000 euros, 45.000 dólares) al mes en el periodo anterior a la prueba, por un ingreso anual de alrededor de 2,8 millones de yuanes (375.000 euros, 425.500 dólares), más de 30 veces el salario medio de un profesor de secundaria en Pekín.



"No pensé poder ganar tanto dinero. Es totalmente inesperado. En China, la educación nunca ha sido una profesión donde se gane mucho", observa Liu.



El vicepresidente del think tank independiente 21st Century Education en Shanghái afirmó que "el hecho de que profesores ganen más dinero que otros famosos pone de testimonio sus talentos y las prioridades de los consumidores".



Un responsable del Ministerio de Educación de China avisó en marzo que una migración de profesores hacia el paraíso de la web "podría perturbar las clases corrientes". Sin embargo, ninguna prohibición está a la orden del día.



Fans "fieles"



Un fracaso en el gaokao puede privar a un alumno de una plaza en la universidad y del diploma académico, todavía considerado en China como indispensable para conseguir un trabajo seguro y rentable.



Antes del examen de acceso, los adolescentes estudian desde el alba hasta tarde en la noche. La prensa informó de casos de inyecciones intravenosas que permiten revitalizar a los estudiantes, agotados por el estudio.



Cao Wei, profesor de matemáticas en línea, empieza sus clases en vivo a las once de la noche delante de miles de internautas.



Un ritmo nocturno agotador para él mismo. "He perdido más de tres kilos estos dos últimos meses", indicó.



"Es diferente a los profesores del colegio, él es más comprensible", explicó Li Jiayao, un estudiante de 17 años. "¡Soy un fan fiel!".



Los profesores en línea son también víctimas de la piratería, que es constante en China, lo que les obliga a innovar y refrescar sin cesar sus contenidos para conservar su audiencia.



"La presión en internet es enorme. Si no estás activo durante dos semanas, la gente se olvida", suspira Liu Jie. "Es igual que al resto de estrellas".