Vice: Zapata solo quiere 'hacerse ver con todos'

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó hoy que las fotografías de Gabriela Zapata en las que se la ve semidesnuda no involucran a nadie y que pasó de la morbosidad a lo pueril, simplemente porque a la expareja del presidente Evo Morales, le interesa "hacerse ver con todo el mundo".



García Linera se refirió al tema, después de que Zapata autorizara el domingo la publicación de las fotografías donde se la ve con poca ropa, en locaciones lujosas, con joyas y cubierta con pieles.



La familia de Zapata solo dijo que las fotografías eran para "un ministro", aunque nunca precisó para qué ministro de Estado y tampoco mostró alguna prueba que certifique que las imágenes eran para un determinado ministro. "Yo veo unas fotos semidesnudas que no involucran a nadie más que a la persona que se hizo sacar las fotos", respondió García Linera al ser consultado sobre el tema.



En criterio del vicepresidente "la telenovela se terminó y para alargar el fin, se inventan capítulos y se sobredimensionan cosas que en dimensiones serias no llegaría", afirmó.



Añadió que se pretende alargar el caso "como chicle" y se preguntó si hoy son fotos, ¿mañana qué será? Pañales, un corte de pelo. "Es que ya es hasta -cómo diría- ha pasado de lo morboso a lo pueril", sostuvo.



García Linera insistió en que es evidente que a Zapata, detenida en la cárcel de Miraflores, le gustaba sacarse fotografías y que lo único que demuestra es que le "gustaba hacerse ver con todo el mundo", pero que las últimas fotos no prueban nada.



La Iglesia pide una investigación imparcial



El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas, pidió a las autoridades que siguen el caso de Gabriela Zapata que investiguen de manera seria, imparcial y rápida.



Zapata es acusada de utilizar su relación con el primer mandatario para conseguir contratos millonarios a favor de la empresa china CAMC, de la cual era gerente comercial.



"Bolivia no puede estar semanas o meses con este caso", señaló Centellas. La Iglesia indica que por respeto al país el caso debe esclarecerse de manera ágil y determinar las responsabilidades correspondientes si es que hubo tráfico de influencias.