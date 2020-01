Univida activa canje de rosetas con apuros y extiende horarios

“Cuándo será el día que se acaben estas malditas colas”, así, Ramiro Laime, con ese tono, desaprobó la logística que activó Univida en el primer día de canje de certificados por rosetas del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT 2017). El intercambio de adhesivos empezó con largas colas en las oficinas de la estatal en la capital cruceña.



“La venta del SOAT empezó con fallas y hoy (por ayer) no mostró mejorías. Las deficiencias en el manejo de información continúan y el personal es lento en la atención”, dijo Laime.

Desde Univida sucursal Santa Cruz, la responsable Nazira Patroni pidió a la población no desesperarse, dando cuenta de que el canje no tiene una fecha límite y que las personas podrán reclamar la roseta cuando así lo dispongan en los puntos que se habilitaron en las oficinas de Univida, Alianza Seguros y el Grupo Nacional Vida.



La presión y largas colas, por la mañana, en la oficina de Univida de la calle Florida, entre las calles 21 de Mayo y Libertad, a decir de Patroni, obligó a reforzar con más personal el sistema de entrega de rosetas y ampliar los horarios de atención al público de 8:30 a 18:30, de manera continua.

La ejecutiva aclaró que este horario regirá hasta hoy y que mañana también se atenderá en horarios de oficina. En Santa Cruz, según dijo, son entre 40.000 y 50.000 las personas que deben canjear la roseta.

Patroni indicó que el próximo martes se reanudará la comercialización del SOAT 2017 y que la logística incluye entre 300 y 400 puntos de venta, entre fijos y móviles, en zonas estratégicas de la capital cruceña.

Balance nacional

De acuerdo con el reporte del gerente ejecutivo de Univida, Roberto Ewel, la primera jornada de canje de rosetas en el país transcurrió sin contratiempos.

Exteriorizó que el martes reanudarán la venta del SOAT a escala nacional. Indicó que la estatal cuenta con 1,2 millones de rosetas y que se habilitarán 600 puntos de venta para vender el seguro en todo el país