Bolivia busca negociar solución en paz con Chile

Bolivia quiere resolver con una negociación en paz con Chile la controversia sobre su demanda marítima, afirmó este lunes el expresidente y agente boliviano en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé.



"Queremos resolver esto en paz, queremos resolverlo a través del diálogo y la negociación", destacó Rodríguez al presentar un informe ante los dirigentes de organizaciones sociales e indígenas sobre la situación de la demanda en la CIJ.



Rodríguez dijo que Bolivia no está en una confrontación ni con Chile ni con nadie porque el país es abanderado en el uso de esos "grandes instrumentos" que son el diálogo y la negociación en paz.



"Bolivia está mostrándole al mundo que es capaz de hacer eso que muchos países hoy día todavía no tiene la madurez de hacer", agregó y señaló que hay ejemplos en Asia y Oriente Medio de naciones que buscan resolver sus disputas con guerras e invasiones.



"Latinoamérica y Bolivia en particular no muestran esa tendencia belicosa porque hemos superado esa posibilidad de ir a la guerra", comentó Rodríguez Veltzé.



Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio a manos de tropas chilenas en la Guerra del Pacífico, librada en 1879.



Temor frente a posible intervención del papa



La Cancillería chilena está preocupa, según la radio Bio Bio, ante la eventual intervención del Papa Francisco en el conflicto por una salida al mar demandado por Bolivia. El Pontífice visitará Bolivia en 2015 y en el vecino país se teme un pronunciamiento de Francisco sobre el tema.



El embajador chileno y miembro del equipo asesor de la Cancillería por la demanda de Bolivia, Jaime Lagos Erazo, apuntó que “no sería raro que Bolivia intente que el Papa intervenga en esta materia”.



Demanda marítima



En 2013, Bolivia presentó una demanda en la CIJ para reclamar un fallo que obligue a Chile a negociar en firme y de buena fe su reclamo de una restitución del acceso soberano al Pacífico, con el argumento de que históricamente varias autoridades chilenas hicieron ofertas para resolver el conflicto, pero no se concretaron.



Chile ha rechazado el reclamo boliviano alegando que los límites quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, 25 años después de la llamada Guerra del Pacífico, y solicitó hace unos meses la incompetencia de la Corte para tramitar la demanda.



Rodríguez Veltzé insistió en que se debe ser muy claro en que Bolivia no plantea la recuperación territorial del departamento del Litoral, ni la revisión del Tratado de 1904, ni la modificación de límites, sino que Chile tiene la obligación de encontrar con Bolivia una solución convenida para responder a su demanda marítima.



El agente boliviano ante la CIJ también explicó a los dirigentes de las organizaciones sociales que los procesos en ese tribunal de Naciones Unidas pueden demorar entre seis o siete años y que desde 1946 ha resuelto varios conflictos entre Estados.



Apuntó que casi la mitad de los países que litigan en la CIJ son latinoamericanos que piden una resolución de conflictos territoriales producto de problemas creados en períodos coloniales.



"Hay que tener fe en este tribunal, hay que respetarlo, hay que procurar mantener una altura sobre lo que representa y lo que va a decir. Ojalá que mantenga su competencia y nos permita sostener nuestro proceso hasta el final", agregó Rodríguez Veltzé.



Además, Rodríguez Veltzé destacó que Bolivia haya participado en noviembre pasado en una reunión de Naciones Unidas con los 32 países sin litoral, con 440 millones de habitantes, para revalorar el concepto del derecho del acceso de toda la humanidad al mar.



El expresidente boliviano concluyó que ve un largo camino por adelante "con mucho optimismo" porque cree que "hay razones para pensar que no solamente Bolivia insiste en su reclamo, sino que a Bolivia la están escuchando más y mejor".



Muñoz desestima críticas



El canciller chileno, Heraldo Muñoz, desestimó este lunes las críticas a la política desplegada frente a la demanda marítima boliviana y aseguró que "no hay que ponerse nerviosos", porque el Gobierno sabe lo que está haciendo.



Sobre unas recientes declaraciones de los expresidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera sobre el tema, Muñoz dijo que no va a responder porque "están en juego los intereses nacionales" y lo que se precisa es "serenidad, pero con firmeza".



"Somos responsables, hemos conversado con la presidenta (Bachelet) sobre el tema y vamos a continuar con la estrategia que nosotros creemos que responsablemente le hace bien a Chile", dijo el jefe de la diplomacia chilena.



"Aquí no estamos discutiendo situaciones en las que se diferencia el gobierno de la oposición, ésta es una política de Estado, así es que hay que tener responsabilidad cuando se emiten comentarios", sostuvo.



Crítica de expresidentes



El expresidente Frei ha reclamado una política "más activa" frente a Bolivia e insinuado que Chile podría "perder" en la Corte de La Haya, ante la cual Bolivia ha llevado su demanda contra Chile, mientras que Piñera se ha quejado de vacíos en "materia comunicacional" y dijo que hasta ahora no hay un plan para afrontar el litigio.



Chile rechaza esa exigencia y también ha cuestionado la competencia de la CIJ para ver el caso, considerando que el tribunal se constituyó con posterioridad a la firma del tratado de 1904 que definió las fronteras entre Chile y Bolivia.



Hasta ahora ambos países han hecho campañas de difusión pública de sus puntos de vista y Bolivia ha planteado, como ya es tradicional, su demanda en foros internacionales buscando el respaldo de otros países, lo que ha sido duramente rechazado por Chile.



Muñoz dijo hoy que ha estado en contacto con Frei y Piñera y seguirá sosteniendo reuniones con ellos, algunas de las cuales "serán reservadas, porque la discreción en algunos momentos es absolutamente fundamental para la efectividad de las gestiones".



Respecto de la declaración de Piñera de que "muchas veces Evo Morales falta groseramente a la verdad", Muñoz dijo que "no voy a calificar los dichos del presidente Evo Morales, pero no puedo dejar de estar de acuerdo con el expresidente Piñera".



Bolivia presentó video



El vocero de la demanda marítima y expresidente, Carlos Mesa, presentó el pasado viernes un video para explicar la demanda marítima a la comunidad internacional.



El video forma parte de la estrategia comunicacional en la demanda contra Chile, presentada ante la Corte Internacional de Justicia.