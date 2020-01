Cómo influye el ambiente y la charla a la hora de comer

No solo el estado emocional influye en cómo comemos. El ambiente y el tipo de actividad que uno está realizando a la par, también pueden tener su impacto bajo el riesgo de reducir el efecto placentero de un plato en el organismo.

Mariana Sánchez Salvatierra, máster en Sicología Clínica y de la Salud explica cómo pueden afectar ciertos comportamientos habituales que tenemos a la hora de comer. Da consejos para mejorar..

Tome en cuenta estas siete observaciones:

1.- Comer mientras se hace otra actividad. Es importante que a la hora de la comida se dejen de lado otras ocupaciones o distracciones. Solo así se da a los alimentos la prioridad que merecen. Al estar atendiendo muchas cosas a la vez, incluso el cerebro tarda en recibir el mensaje de que ‘estamos llenos’ y uno termina comiendo en mayor cantidad de la deseada o necesaria.

2.- Comer mientras se piensa en problemas: Es importante comer estando presentes no solo físicamente sino también mentalmente. Si una persona come mientras su mente está en una serie de preocupaciones o angustias, terminará comiendo en 'piloto automático'. Su atención estará en sus pensamientos y no en su cuerpo ni en su alimentación. Así terminará ingiriendo más de lo debido.

3.- Los temas de conversación también cuentan: Hay que evitar hablar de temas negativos o estresantes porque se terminará asociando ese malestar de la charla con la comida. La alimentación no solamente debe contribuir a la salud física sino también a la salud emocional y mental.

4.- Comer en un ambiente muy ruidoso. Cuando hay mucha bulla en el lugar donde uno está comiendo, se deja de prestar atención a uno mismo y a la comida. En consecuencia se termina comiendo más y no se disfruta de los alimentos que tiene en la mesa.

5.- Comer en extremo silencio. En el otro extremo, si el ambiente es muy silencioso una persona corre el riesgo de traer a su mente todas sus preocupaciones. Esos temas a veces hacen más ruido interno que la bulla externa. Una música suave de fondo puede darle un ambiente menos tenso.

6.- Comer parado o en movimiento. Si uno quiere comer lo necesario, sin excesos y disfrutar de la comida, el lugar adecuado para comer es en la mesa, correctamente sentado.

7.- Comer siempre a prisa. Si uno come siempre apurado, no da tiempo a que el estómago se comunique con el cerebro para informarle que ya está satisfecho (eso tarda unos 20 minutos). De ese modo termina comiendo más de lo necesario. Lo mejor es asentar los tenedores tras cada mordisco, masticar más de 20 veces e intentar comer con los cinco sentidos para disfrutar la comida.