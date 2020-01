El Gobierno quiere en su fiesta a Percy, a Angélica y a Rubén

El Gobierno invitó al alcalde cruceño, Percy Fernández; a la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa; y al gobernador Rubén Costas para que participen el domingo de los festejos por los 11 años del Estado Plurinacional, anunció el diputado masista Henry Cabrera.



Las invitaciones llegaron de parte de los ministerios de Gobierno y de Autonomías a las autoridades departamentales de Santa Cruz y el que ya descartó participar de los actos que se desarrollarán en la rotonda El Chiriguano, el domingo desde las 17:00, es el gobernador Costas.



El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, dijo que Costas desistió asistir a ese evento porque, a decir de los masistas, será un mitin político y no un acto de carácter institucional.

En el caso del alcalde Fernández y de la munícipe Sosa, según Cabrera, la dirigencia masista da por hecho que esas autoridades asistan a ese evento; sin embargo, el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, afirmó que Percy aún no dijo si irá o no al festejo.

Los actos

La convocatoria al evento es a las 17:00 y se prevé que una hora más tarde llegue el presidente Morales para participar del acto. Habrá al menos seis oradores en representación de las organizaciones sociales, como los interculturales, las bartolina, campesinas e interculturales de Bolivia, antes del discurso central del jefe de Estado.

El evento será amenizado por los Kjarkas, Camila de Santa Cruz, Valeno, Los Águilas de Bolivia y la artista cruceña Gísela Santa Cruz