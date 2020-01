Shakira, una mamá 'todo terreno'

El mundo de Shakira cambió para siempre la noche que conoció a Gerard Piqué, el futbolista con quien se casaría en 2010 y con quien se convertiría en mamá.

En una entrevista exclusiva con Univision, la cantante colombiana habló de su más reciente canción Me enamoré, en la que narra su historia de amor con el español, pero también contó detalles de cómo combina la maternidad con su vida profesional.

La prioridad de la rubia por encima del éxito, ha sido ser mamá de Milan (4) y Sasha (2), y como todas las mamás saben, esta labor no ha sido fácil.

“Acabo a la medianoche mis actividades y me siento como un trapo que no sirve para nada por el cansancio”, confesó Shakira. “Una cosa buena que tiene ser madre es que te organiza. De alguna manera, mis hijos me tienen marchando. Ellos son mi prioridad absoluta y tengo que cumplir un horario. Voy al estudio y tengo solamente cuatro horas para trabajar porque claro, debo recoger a Milan o llevarlo al fútbol o estar con Sasha", comentó la colombiana.

La cantante de Barranquilla también confesó que ser madre ha sido un gran reto. “No hay un manual, ‘caminante no hay camino se hace camino al andar’. Lo vamos descubriendo a manera que vamos viviéndolo y es el trabajo más difícil que he realizado en mi vida”, finalizó la artista , que se preocupa por ser la mejor madre para sus hijos.