Humanos pudieron haber ‘creado’ el desierto del Sahara

El Sahara no fue siempre como lo conocemos hoy. Hace unos 10.000 años era un exuberante paisaje verde y lleno de vida, pero algo cambió y el paraíso se convirtió en el desierto cálido más grande del mundo: 9,4 millones de kilómetros cuadrados de arena.



Un nuevo artículo publicado en la revista científica Frontiers in Earth Science por el arqueólogo David Wright, de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur), apunta a los humanos como causantes del cambio y desafía las conclusiones de la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha, que señalan que las principales fuerzas que ocasionaron la transición son alteraciones en la inclinación del eje de rotación de la Tierra o cambios naturales en la vegetación, según el portal Gizmodo.



Pero esas teorías no convencen a todos los científicos, porque la fecha de inicio del cambio coincide con la primera llegada masiva de seres humanos a la región, asentamientos que llevaron consigo la agricultura.

Para probar su hipótesis, Wright revisó la evidencia arqueológica que documenta las primeras apariciones de pastoreo en toda la región subsahariana, y comparó esto con los registros que muestran la propagación de la vegetación de matorral, un indicador de un cambio ecológico hacia condiciones desérticas.



Lo encontrado refuerza la teoría de que hace 8.000 años, cuando en los alrededores del río Nilo aparecieron comunidades que se extendieron progresivamente hacia el oeste, la creciente producción agrícola alteró la ecología de la región.

Repleto de lagos

Wright cree que podrá encontrar más evidencias para respaldar su hipótesis. “Había lagos por todas partes en el Sahara en ese momento y tendrán los registros de la vegetación cambiante. Tenemos que profundizar en estos antiguos lechos de los lagos para obtener los registros de vegetación, mirar la arqueología, y ver lo que la gente estaba haciendo allí”, explicó, citado por el periódico español ABC.

El más grande

Actualmente, el Sahara es el desierto más grande del planeta, su superficie abarca 10 países africanos y cubre una región de más de nueve millones de kilómetros cuadrados. Las precipitaciones medias en la zona son de me-nos de 20 milímetros de agua al año