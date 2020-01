Atacan a demócratas durante sesión por Suárez

La audiencia de apelación a la detención preventiva del exgobernador del Beni Ernesto Suárez fue suspendida ayer debido a que dos de los tres vocales se excusaron y el tercero, simplemente, no asistió al acto que debía celebrarse en el Tribunal Departamental de Justicia de Beni.



La suspensión de la audiencia se produjo en medio de un ambiente de tensión provocado por enfrentamientos, con lanzamiento de huevos y palos, entre supuestos funcionarios de la Gobernación y seguidores de la exautoridad, que estuvo acompañado de dirigentes y diputados de Unidad Demócrata, entre ellos el gobernador cruceño Rubén Costas.



Suárez, que está detenido en el penal de Mocoví desde el 16 de marzo, se declaró víctima de persecución política y aseguró que la detención que le han impuesto es ilegal. Su defensa esperaba la cesación de la detención preventiva; sin embargo, la audiencia fue suspendida para el lunes 3 de abril.

“Después de casi 10 años que vienen persiguiéndome, haciendo una serie de denuncias de que supuestamente yo debería estar preso por corrupto, el mejor elemento que utilizan es encerrarme porque supuestamente no vivo en mi casa. Ahí se demuestra la persecución política”, declaró Suárez a la prensa inmediatamente después de conocer la suspensión de la audiencia.

‘Chicanería’ y respeto

El abogado Fernando Galindo, defensor del exgobernador Suárez, informó ayer de que se suspendió la audiencia de apelación porque los vocales se excusaron de atender ese proceso. “No hubo la conformación de los vocales, se excusaron, excepto uno que queda pendiente y no fue encontrado en su oficina, pese a que fue buscado", dijo.



Según Galindo, la excusa de los vocales es una chicana para mantener recluido a su cliente.

Por su lado, el gobernador Costas dijo que viajó a respaldar al vicepresidente de Unidad Demócrata, injustamente detenido en Trinidad. “Estuvimos presentes junto con otros dirigentes de Unidad Demócrata para expresar el apoyo a Ernesto Suárez, y siempre lo vamos a hacer, dijo la autoridad, al lamentar los incidentes causados por supuestos partidarios del actual gobernador beniano, Álex Ferrier (MAS).



"Dicen y escuchamos en todos los medios de comunicación que no hay presión política, y sin embargo los vocales se van excusando, uno por uno", reclamó Costas, luego de la suspensión de la audiencia.

Ferrier, que en esos momentos se hallaba en la ciudad de La Paz, indicó que no está ni estará nunca de acuerdo con ningún hecho de violencia, pero insistió en que los benianos merecen respeto. “Hasta cuándo vendrán autoridades de otros departamentos a insultarnos y a generar violencia. Nunca hemos atacado al gobernador de Santa Cruz”, aseguró Ferrier, vía telefónica.



“Hubo silbidos, cánticos, que son normales, pero no hubo pedradas ni agresiones; se suspendió la audiencia”, dijo Ferrier. Reiteró en que “el pueblo beniano y los sectores sociales están cansados de que los atropellen en su propia casa. No aceptaremos más insultos ni atropellos”

Opositores piden nueva fecha para ir a la OEA

El Movimiento Demócrata Social (MDS) solicitó la reprogramación de la reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para una nueva fecha porque el líder nacional del partido y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, recibió una notificación de audiencia para el martes 4 de abril. Además no se obtuvo el de-sarraigo de la autoridad departamental. El encuentro estaba fijado para mañana, en Washington.

El secretario de Gobierno de la Gobernación y secretario general del MDS, Vladimir Peña, informó de que no han recibido la respuesta de la OEA, pero la delegación de seis personas no podrá viajar a Estados Unidos, a pesar de que tenían pasaje para hoy a las 11:00. Mencionó que la audiencia de Costas será el martes 4 de abril, pero un día antes Ernesto Suárez acudirá ante un juez en Trinidad para solicitar su libertad.



El gobernador Costas está arraigado desde junio de 2016 en el proceso que enfrenta por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado por la adquisición de 40 camionetas en la gestión 2006-2007 para atender emergencias en el departamento, por un valor de $us 18.089 por unidad.