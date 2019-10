Pagan un mes de salario pero deben 2 en Correos

El pago de un mes de salario atrasado calmó de manera momentánea las aguas al interior de la empresa Correos de Bolivia (Ecobol). Los dirigentes del sindicato de Correos denunciaban que la empresa les adeudaba tres meses, lo que se redujo hoy a dos.



Este miércoles debía realizarse un paro de actividades en las oficinas de Santa Cruz. "Nos cancelaron en las últimas horas el sueldo de mayo. Queda pendiente que nos paguen otros dos meses (junio y julio)", dijo Soledad Salvatierra, ejecutiva del Sindicato cruceño de Trabajadores de Ecobol.



La funcionaria indicó que no es solo el pago de salarios lo que les preocupa, sino, que hasta la fecha no les han cumplido con el incremento retroactivo de 8,5% y que hay una cuenta por refrigerios que tampoco ha sido honrada.



"Nos han dicho de que hasta la próxima semana (miércoles) nos van a pagar un mes más. Seguimos en emergencia hasta que cumplan", enfatizó Salvatierra.



La Federación de Trabajadores de Ecobol indica que el no pago de sueldos afectó a unos 500 funcionarios en todo el país. Incluso, la filial de Cochabamba pasó sus actividades durante 24 horas para reclamar.