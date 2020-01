Joaquín Crapuzzi: “No toleraré corrupción ni evasión impositiva”

Desde principios de febrero se abrieron varias investigaciones de funcionarios de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) por cobros irregulares a pulperías situadas en la periferia, incluso hay una fiscalizadora destituida. El titular de SER habla de ello y de su trabajo.



_ ¿Cómo se está haciendo la limpieza de funcionarios corruptos en SER?

La primera medida que hemos tomado es que durante 90 días no saldrá nadie a las calles a verificar licencias, a sonsacar dinero, que la población esté tranquila y segura, porque en este tiempo se hará la depuración de los malos funcionarios. Como jefe no puedo estar detrás de cada uno de los 157 inspectores que tenemos para verificar si trabajan bien o mal.



_ ¿Qué estrategia aplicará luego de la depuración?

Será la que siempre debimos seguir, ir al negocio, verificar si tiene licencia, si no la tiene se lo notifica y se da de plazo 72 horas para que se presente en SER a iniciar su trámite; si hace caso omiso, vamos a la segunda notificación, cuyo plazo es de 48 horas. Si persiste en su negativa, se viene la clausura de forma inmediata, y si rompe el precinto, es un delito que se lo pasará al área jurídica.



_ Pero, ¿están depurando a los funcionarios?

Estamos en pleno proceso de depuración e invitaremos a estudiantes universitarios de los últimos grados de las carreras de Economía, Administración de Empresas y otras relacionadas para que ingresen a SER, buscaremos a profesionales jóvenes que estén comprometidos con su trabajo.



_ ¿Cuándo sale la convocatoria para nuevos funcionarios?

Será luego de Carnaval.



_ De los 157 funcionarios, ¿cuántos serán suspendidos?

Estamos analizándolos uno por uno, viendo si ha habido alguna queja o situación comprometedora. La denuncia de corrupción se la acepto al que venga y me diga que fue nuestro funcionario el que le quiso sonsacar dinero, pero no como están haciendo hoy, que revelan que dieron dinero, pero les recuerdo que coimear los convierte en cómplices.



_ ¿Son válidas esas denuncias que están apareciendo?

Mire… yo voy a ir más lejos, veo una mano negra detrás de todo esto, son sistemáticas las denuncias, las cuales nadie verifica si son verdaderas.



_ ¿Hay gente que va a SER a denunciar?

Ayer fue un señor y me dice que quería denunciar que mis funcionarios le pidieron Bs 500 para sacar su licencia de funcionamiento; le pedí que traiga la licencia original y el nombre de la persona que le cobró para tomar medidas al instante, pero desistió porque su licencia está en orden.



_ Entonces, ¿se están aprovechando de la situación?

Pero claro, están aprovechando el momento, están haciendo leña del árbol caído.



_ ¿De dónde cree usted que proviene esa mano negra?

De todos lados, pues no puede ser casualidad que luego de conocer el informe de la recaudación récord, desde mayo de 2016, cuando ingresé a ser secretario de SER, donde he recuperado Bs 445,5 millones de la mora, mucha gente ha abierto los ojos de codicia.



_ ¿Esos ataques vienen desde dentro de la Alcaldía?

A estas alturas sospecho de todo y de todos… porque no puede ser que cuando se conoce la mejor recaudación quieren hacer ver a Joaquín Crapuzzi como pícaro o maleante.



_ ¿Cuál es su situación en la Alcaldía?

Estoy como todos los demás secretarios, puse mi puesto a disposición, entre jueves y sábado hemos hecho la exposición ante el alcalde de cuáles eran nuestros objetivos en 2016, si los conseguimos o no, y cuál es nuestra programación para 2017. La máxima autoridad es el alcalde Percy Fernández y yo soy un soldado, si él me dice que me vaya, me iré contento y con la frente en alto sabiendo que fui el mejor recaudador que tuvo, ¡está claringo!, ¡no hay dónde perderse!



_ ¿Antes de asumir no debió haber cambio de funcionarios?

Es que Joaquín Crapuzzi llegó solo a SER, no llegó con un equipo de trabajo de gente conocida; he ido conociendo de a poco, vi a los directores buenos, hice los cambios, pero aún así uno está limitado, pues es difícil que vaya detrás de cada tipo para ver qué hacen, no falta un vivillo o vivilla que quiera sacar plata a la gente.



_ ¿Con el perdonazo no se incurrió en actos de corrupción?

No, porque la esencia de este programa es que la gente, el usuario, salga del estado ilegal, porque hacer una declaración jurada falsa es delito, evadir impuesto es delito, aquí entra el nuevo eslogan de SER: No se permitirá la corrupción, pero tampoco permitiremos la evasión impositiva. El que trabaja ilegalmente y no contribuye a su municipio tiene 90 días para apersonarse y sacar su licencia; si no lo hace, lo vamos a clausurar.



_ ¿Cuándo funcionarán la oficina de Transparencia en SER?

Estará en medio de la plataforma, se la implementará desde el 22 de febrero, donde cualquier ciudadano que se sienta que le quieran sonsacar dinero podrá denunciar al funcionario. El proceso será rápido, no más de dos o tres días.



_ ¿Cómo avanza la investigación de los casos denunciados?

Los estamos investigando, esa señorita, Dora Vásquez, no es más funcionaria, cada denuncia se la verifica y se busca dar solución, aunque también vemos intereses en algunos medios de comunicación, que están adoctrinando a los denunciantes, por ello insisto en que hay mano negra.

_ Acerca de la investigación donde se quiso involucrar a su familia, ¿cómo marcha?

Eso da chiste porque el que denunció y ordenó detener a los falsos funcionarios fui yo. Me pregunto, como secretario de SER, ¿cómo iba a mandar a detener a mis supuestos socios?, no pues, no es lógico, pero estoy contento porque el Ministerio Público actuó correctamente en las investigaciones y en las detenciones, incluso me alegra que haya ido a la panadería de mi padre en busca de indicios para la pesquisa.

Hay abogados de mi padre y de mi hermano que están viendo ese tema.



_ ¿Se descarta tráfico de influencia?

Sí, todo es falso, además la mujer sindicada decía que mi hermano se llama Leonardo o Leo, pero el de la panadería se llama Julio César y no se encontraba acá, estaba acompañando a mi padre, que era operado del corazón en Brasil.



_ Pasando a otro tema, ¿se termina el viernes el perdonazo?

Este viernes, 24 de febrero, se dirá adiós al perdonazo, pues ya no hay más plazos.



_ Entonces, ¿no va a iniciar el cobro de la nueva gestión?

No se va a poder cobrar la gestión 2016 desde el 1 de marzo como se tenía planeado, porque estamos haciendo cambios en los incentivos, donde el descuento del 15% de los impuestos solo será para el contribuyente que esté al día en sus datos catastrales. Son cambios que se están haciendo en el RUAT y este, a escala nacional, nos ha pedido más tiempo para implementarlos; puede ser que desde el 15 de marzo o desde el 1 de abril cuando iniciemos la cobranza de los impuestos de la gestión 2016