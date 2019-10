¿Qué países latinos darán refugio a ciudadanos de Siria?

Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay han decidido abrir sus fronteras y recibir a migrantes sirios que buscan refugio en otros países.



En los últimos meses, se ha declarado una "crisis migratoria" en Europa debido a que miles de personas han tratado de llegar al continente cruzando el mediterráneo y muchos han muerto en el intento. La ola de migración que atraviesa esta región es la segunda más masiva de la historia, superada únicamente por aquella que se produjo durante la segunda Guerra Mundial.



Siria tiene una población de casi 23 millones, de las cuales 7,6 millones son desplazados internos y más de 4 millones son refugiados. Según un cálculo de la agencia de noticias EFE, alrededor de 12,2 millones de sirios necesitan asistencia humanitaria inmediata.



El enviado especial de la ONU para Inmigración y Desarrollo, Peter Sutherland llamó a los países del mundo a ser solidarios con la población siria. "Dar dinero para ayudarlos no excluye la responsabilidad de acogerlos", especificó.



Algunos de estos países latinoamericanos ya tenían normativas

específicas para la entrada de los sirios y han realizado modificaciones de ampliación o número de solicitudes. Otros se han sumado a los llamados de solidaridad que han hecho instancias como la ONU, la OEA o el papa Francisco.



Argentina



El Gobierno argentino anunció que ampliará al menos un año más el visado humanitario para extranjeros afectados por el conflicto de Siria, que está vigente desde hace un año.



Algunas personas ya llegaron al país durante ese tiempo cumpliendo con el único requisito: tener "un vínculo de parentesco o afectividad" con un ciudadano argentino.



Chile



Si bien no han publicado el número de personas que están dispuestos ha recibir, la presidenta Michelle Bachelet ha señalado que será un "número importante" de refugiados. Por su parte, la Cancillería chilena inició la revisión de antecedentes para determinar los beneficios que tendrán los refugiados y está adoptando medidas para acelerar el trámite de visa.



Venezuela



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció el lunes que se dará refugio a 20.000 sirios y pidió apoyo a la comunidad árabe para su propósito.



Brasil



Dilma Rousseff afirmó que su país tiene los "brazos abiertos" para los refugiados de Siria. Pese a la crisis económica que atraviesa el gigante sudamericano, la presidenta manifestó la disposición del Gobierno para recibir a quieren vivir en el país "para trabajar y contribuir a la prosperidad y la paz".



Según datos de la agencia de noticias EFE, en Brasil viven actualmente 2.000 ciudadanos sirios y el Ministerio de Justicia renovará la resolución que facilita la calidad de esas personas como refugiados.



Paraguay



Durante 4 años, se ha concedido asilo a 23 ciudadanos sirios y atiende otras 40 solicitudes que aún están pendientes.



En agosto, Paraguay recibió a 7 personas de origen sirio en calidad de refugiados. Ellos viven ahora en Paraguay con la ayuda de la asentada comunidad sirio-libanesa.



Uruguay



Fue uno de los primeros países en abrir sus fronteras a los refugiados sirios. En octubre de 2014 llegaron 5 familias que suman 42 personas y la mayoría son niños.



Paradójicamente, los asilados han pedido en la última semana que se les facilite la salida de Uruguay porque consideran que es un país muy caro en el que no pueden vivir y quieren viajar a Líbano, de donde procedieron.



Panamá



El país centroamericano ha mostrado predisposición para recibir asilados sirios pero no se han iniciado acciones concretas. El presidente panameño Juan Carlos Varela indicó que su país estaría dispuesto a recibir a refugiados sirios si así se lo pide la ONU.



Otras propuestas



Algunas propuestas han llamado la atención por extravagantes pero no dejan de ser una opción ante la crisis. Como la del hotelero noruego

Petter Stordalen cuya fortuna le permite ofrecer 5.000 noches de hotel a refugiados que no hubiesen podido ser alojados en las instalaciones previstas para recibirlos.



Similar es el caso del multimillonario egipcio, Naguib Sawiris que ofreció comprar una isla de Grecia o Italia, declararla independiente y acondicionarla para recibir a los migrantes que buscan refugio.