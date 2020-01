Quispe dice que Fiscalía aceptó denuncia contra ministro Ferreira

El diputado Rafael Quispe informó que la denuncia que hizo contra el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por supuestas irregularidades en su libreta de Servicio Militar, fue aceptada por el Ministerio Público.



El legislador opositor aseguró que se "han encontrado suficientes indicios de responsabilidad" sobre la libreta y se ha designado a la fiscal Jenny Quispe que deberá presentar el informe ante el Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz.



"El día jueves estoy prestando mi declaración informativa ratificando todos los extremos", agregó la autoridad.



Quispe asegura que la libreta de Servicio Militar del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, tiene la misma numeración 011871 que la que tiene el ciudadano Alberto Guzmán Forenza, lo a su juicio hace sospechar sobre la legalidad del documento.



La pasada semana, el ministro Ferreira aseguró que en 2008 ya se intentó inhabilitarlo para una candidatura con este argumento pero demostró la veracidad de la libreta.



“A este llunku, vendido a la embajada de Estados Unidos, le invito, a ese cobarde, a que me denuncie, yo quiero presentarme ante el fiscal, me voy a presentar ante el fiscal; pero si no lo hace, aunque lo haga, yo lo voy a demandar por denuncia falsa, por infamia, calumnia y por discriminación”, señaló la autoridad.