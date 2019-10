Ministra pide al padre Mateo ser responsable en los datos que da

La ministra de Salud, Ariana Campero, le pidió el domingo al padre Mateo Bautista ser responsable en la información que le da a la población boliviana, en el marco de la campaña que el sacerdote inició para pedir que el presupuesto asignado para el sector salud sea del 10%.



"Creemos que los datos estadísticos y la información en salud y el presupuesto tienen que manejarse de manera responsable, aquellas personas, en específico el Padre Mateo, me parece que tiene que tener un nivel de responsabilidad para informar al pueblo boliviano", dijo Campero.



En entrevista con el programa "El pueblo es noticia", difundido por la Red Patria Nueva y Bolivia TV, Campero señaló que la información que maneja el padre Mateo es irresponsable e incorrecta, porque pide que el presupuesto para salud supuestamente sea del 10%, sin embargo el Gobierno Nacional sobrepasó esa perspectiva y asigna el 11,5% del Presupuesto General del Estado (PGE) para ese sector.



Asimismo, la ministra Campero explicó que de los 14.974 millones de bolivianos que se administra para salud, el 72% lo asigna el Gobierno Nacional, el 9% los gobiernos departamentales y 19% los gobiernos municipales.



Campero aclaró que falta reforzar algunas áreas en el sector salud, sin embargo dijo que, ese no es motivo para politizar el tema.



"Con la salud no se juega de manera política o de manera de querer hacer o generar polémicas en base a información incorrecta, lanzada al azar, no hay que politizar el tema de la salud. Hay que trabajar de manera permanente, coordinada, sensata", concluyó la ministra Ariana Campero