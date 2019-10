Un popular youtuber se desploma ante la fama

La fama no es tan linda como parece, así lo explicó Rubén Doblas Gunderson, de 25 años, más conocido como "Rubius", el youtuber que tiene más de 11 millones de suscriptores.



"Tuve una novia y todo habría ido bien si no fuese por la fama. (...) Es difícil explicarle a la gente lo que es esto", dijo en el programa "Al rincón de pensar".



"Si no hubiera sido el Rubius todo hubiera ido mejor. A veces pienso que me tenía que haber conseguido una novia antes de todo esto. Una chica normal que no fuera una fan. Odio que no me vean como persona", agregó el yotuber. Mira parte de la entrevista, a continuación.



Después de la entrevista, el joven agradeció en su cuenta de Twitter a todos sus seguidores que demostraron su apoyo mediante mensajes con el hashtag #entrevistaRistoRubius, que fue utilizado más de 96.000 veces.,