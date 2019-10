Mark Wahlberg y La Roca, inocentes de plagio

El año pasado, el estreno de Ballers fue una de las gratas sorpresas del año. La vida de un ex jugador de fútbol americano y su entorno (en un relato de tono muy en la línea de Entourage), fue uno de los logros de la cadena HBO, pero ese éxito vino acompañado de un dolor de cabeza.



En diciembre de 2015, los guionistas Everette Silas y Sherri Littleton, denunciaron por plagio a Mark Wahlberg y Dwayne The Rock Johnson (productores de la serie junto al también demandado Stephen Levinson).

Silas y Littleton afirmaban que ellos habían presentado a HBO una ficción muy parecida llamada Off Season, y que les habían hecho llegar a Wahlberg y a The Rock, un trailer y el guión de la historia.



Los demandantes lo que buscaban comprobar, era que los responsables de Ballers habían robado ese concepto para volcarlo en su propio show. Finalmente, el juez de la causa resolvió que si bien las similitudes existen, las mismas no son las suficientes como para ser consideradas una infracción de copyright, y que muchos de los planteos vistos en las ficciones son comunes a cualquier historia ambientada en el universo del deporte. El monto que Silas y Littleton pretendían percibir por el juicio, era de 200 millones de dólares, pero con este fallo adverso, Whalberg y The Rock quedan libres de cargo y culpa (y con varios millones más en sus respectivas cuentas).

?